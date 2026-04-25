La UE actualiza las normas: así cambia viajar con mascotas desde abril de 2026

La Unión Europea actualiza las normas para viajar con mascotas desde abril de 2026, pero sin imponer nuevas obligaciones generales a los dueños de perros, gatos o hurones. La reforma afecta principalmente al marco legal y al modelo de documentación, no a la tenencia de animales.
Desde el 22 de abril de 2026, han entrado en vigor cambios que adaptan la normativa al Reglamento (UE) 2016/429, conocido como Ley de Sanidad Animal. El objetivo es reforzar la prevención de enfermedades y unificar las reglas sobre el viaje con mascotas en la Unión Europea.
Qué cambia en el pasaporte de mascotas en la UE
Uno de los puntos clave es la actualización del pasaporte europeo para mascotas, el documento obligatorio para viajar entre países de la UE con perros, gatos y hurones.
Este pasaporte no es nuevo. Ya era imprescindible antes de la reforma. La diferencia es que ahora se introduce un nuevo modelo de documento, alineado con la legislación vigente.
Además, los pasaportes emitidos antes del 22 de abril de 2026 seguirán siendo válidos durante el periodo transitorio, siempre que estén correctamente cumplimentados. Esto evita que los propietarios tengan que sustituirlos de forma inmediata.
No hay nuevas obligaciones para tener mascota
La actualización normativa no introduce cambios para quienes tienen animales en casa. Solo afecta a los desplazamientos no comerciales, como viajes por vacaciones, traslados o visitas.
Esto significa que no hay una nueva obligación general para todos los dueños de mascotas en la UE, pese a algunos mensajes que han circulado en los últimos días.
Requisitos para viajar con mascotas en la Unión Europea
Para viajar con un perro, gato o hurón dentro de la UE, se mantienen las condiciones básicas:
- El animal debe estar identificado con microchip (o tatuaje válido anterior a 2011)
- Debe contar con vacuna antirrábica en vigor
- Es obligatorio llevar el pasaporte europeo para mascotas
La vacuna contra la rabia solo puede administrarse a partir de las 12 semanas de edad, y deben pasar al menos 21 días antes de viajar. Por ello, la edad mínima habitual para desplazarse es de unas 15 semanas.
Controles y posibles medidas al entrar en la UE
Las autoridades podrán actuar si no se cumplen los requisitos. En ese caso, el animal puede ser devuelto al país de origen o sometido a cuarentena, según la normativa vigente.
Además, algunos destinos como Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte exigen un tratamiento previo contra determinados parásitos, que debe quedar reflejado en la documentación.
Límite de mascotas y recomendaciones
Como norma general, una persona puede viajar con un máximo de cinco animales. Si se supera ese número, se aplican las reglas del transporte comercial, salvo excepciones justificadas.
Para los propietarios en España, la recomendación es revisar con antelación la documentación. Si el pasaporte fue expedido antes de abril de 2026 y está en vigor, seguirá siendo válido.
En definitiva, la nueva normativa europea sobre mascotas no introduce obligaciones inéditas, sino que reorganiza y actualiza el sistema ya existente para viajar dentro de la UE.