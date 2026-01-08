Las rebajas arrancan con fuerza tras un balance navideño positivo para el sector comercial tinerfeño

Un balance positivo y un leve crecimiento respecto al año pasado. Así cierra el comercio la campaña de Navidad, que comenzó con “un empuje notable” tras el pistoletazo de salida del Black Friday en noviembre, según afirma Alfredo Medina, portavoz y secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias (Asodiscan).
El “buen tono” se dejó notar desde noviembre, en un arranque que resultó satisfactorio para el sector. “El comportamiento del Black Friday suele ser una muestra bastante clara de lo que va a ser la campaña de Navidad y, efectivamente, así ha sido”, explica Medina, destacando la importancia de esta cita comercial, que representa “cerca del 40% del volumen total de la Navidad”.
Los establecimientos encaran ahora las rebajas de enero, en las que se esperan descuentos importantes: “entre el 40% y el 50%”, así como “un interés y empuje de consumo” que anticipan “unas buenas rebajas de enero”, señalan desde Asodiscan. Un periodo en el que se prevé, a nivel nacional, que se generen más de 143.000 contratos, un 2,5% más que el año pasado, y un incremento en el sector de casi un 12% según la empresa Randstad.
A falta de un análisis más detallado y de cifras exactas, el balance de estas Navidades es incluso ligeramente mejor que el del año pasado, que ya había sido valorado con optimismo, suponiendo la vuelta a niveles previos a la pandemia. El buen desempeño del comercio en Canarias contrasta con unos datos nacionales menos favorables, con encuestas que apuntan a una campaña navideña discreta en el conjunto del país.
La Asociación Nacional de Moda Retail (Acotex) indica que en 2025 la caída de ventas acumulada es del 1,1%. Sin embargo, el Archipiélago ha contado con “un revulsivo”, indican desde Asodiscan: la climatología. “Este año hemos tenido una bajada de las temperaturas y una sucesión de borrascas, con muchos días de lluvia. Eso ha hecho que las ventas de prendas de invierno se hayan revitalizado”.
Y es que, pese a los datos de pobreza y precariedad en las Islas -con los salarios más bajos del país-, el consumo sigue siendo notable, con un incremento mensual sostenido durante los últimos años. Un factor que impacta especialmente en esta época del año. “En Canarias, la Navidad sigue siendo un momento importante. Es cierto que se observa una mayor anticipación en las compras, pero la motivación de gasto se ha mantenido intacta”, sostiene Alfredo Medina.
Pequeños y medianos negocios
La valoración de la Navidad es también favorable para los pequeños y medianos comercios. “Ha sido una buena campaña, en la línea de cómo ha ido todo 2025”, comenta Abbas Moujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca). El año ha mostrado un “crecimiento moderado”, beneficiado en gran medida por iniciativas como los ‘bonos consumo’.
“Ha habido municipios que los han lanzado en pleno periodo navideño, como San Miguel de Abona”. Una medida que, según Moujir, “tiene un efecto multiplicador que repercute de forma positiva tanto en el comercio como en el consumidor”.
Además, las borrascas han provocado que muchos consumidores realicen un gasto extra, en prendas de abrigo. “Se está notando incluso ahora, en este primer día de rebajas”. Una temporada de descuentos que, pese a que “ha ido perdiendo peso en los últimos años”, según el presidente de Fauca, “la afrontamos con optimismo”.
Para Miguel Galván, propietario de La Casa Chiquita, en Santa Cruz, diciembre y enero son los meses más importantes del año. En su caso, con una clientela fidelizada desde hace años, la campaña ha sido buena. Aunque, con respecto a los bonos consumo del Ayuntamiento, apunta que “es una iniciativa interesante, pero mal planteada, porque solo se pueden canjear los domingos, lo cual perjudica al pequeño comercio”.
En el Puerto de la Cruz, donde predomina una clientela turística, las ventas han dependido mucho de la afluencia de visitantes extranjeros. “Diciembre empezó bastante flojo, pero a partir del día 20 la situación mejoró con la llegada del turismo escandinavo. El balance es ligeramente superior al de otros años”, afirman desde la tienda de moda Koala Bay.
Goretti, encargada de la joyería Platonic, ubicada también en la ciudad portuense, ha notado una ligera bajada con respecto al año pasado, con días marcados como el 5 de enero, en los cuales la lluvia y la anulación de la cabalgata no ayudaron demasiado. Y apunta un cambio en el consumidor: “gastan menos”.
Y es que en la calle, pese a que la mayoría destaca una buena campaña, casos como el de Magdalena, propietaria de la tienda MaJa Artesanía, muestran que para algunos, esta campaña navideña no ha sido tan positiva: “Hemos tenido una caída del 40% respecto al año pasado”. Dependiendo mucho del turismo -el 90% de su clientela- han notado menos afluencia en el último mes del año. Por ello, solicita más apoyo para fomentar la clientela local. “Creo que habría que dar más visibilidad. Como también soy artesana, no tengo mucho tiempo para dedicar a redes sociales. Lo ideal sería contar con algún tipo de apoyo, un asesor que nos ayudara con la presencia en línea”.
Eso sí, el comienzo de 2026 es más alentador: “En los primeros días de enero hemos registrado un incremento bastante bueno, incluso un 10% más que en enero del año anterior”, afirma.