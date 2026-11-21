Dos motoristas de 30 y 45 años han resultado heridos de carácter moderado este sábado, 21 de noviembre, tras sufrir sendas caídas en carreteras de Tenerife, concretamente en los municipios de La Orotava y Arafo. Ambos accidentes se produjeron con apenas siete minutos de diferencia y obligaron a movilizar recursos sanitarios.
Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, los dos afectados fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Primer accidente de moto en Arafo
El primero de los incidentes se registró a las 11.42 horas en la carretera TF-523, dentro del término municipal de Arafo.
Un motorista de 45 años sufrió una caída y presentó un traumatismo en un miembro inferior de pronóstico moderado en el momento inicial de la asistencia.
El Cecoes movilizó una ambulancia sanitarizada del SUC, cuyo personal atendió al afectado y lo trasladó al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Segunda caída de un motorista en La Orotava
Apenas siete minutos después, a las 11.49 horas, los servicios de emergencia recibieron otra alerta por la caída de un motorista en la TF-24, en La Orotava.
En este caso, el afectado era un hombre de 30 años, que presentaba un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado.
El SUC movilizó dos ambulancias de soporte vital básico para atender el incidente. Tras la asistencia inicial, el motorista fue evacuado al mismo centro hospitalario que el primer herido.
En ambos accidentes intervinieron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de instruir los correspondientes atestados para esclarecer las circunstancias de las caídas.