Luz verde a las licencias de El Mojón tras décadas de parálisis

El Ayuntamiento de Arona y la Junta de Compensación del Plan Parcial de El Mojón desbloquearon ayer un trámite clave, tras la recepción parcial del suelo, que permitirá en breve la concesión de las primeras licencias de obra.
Entre ellas destacan las de tres grandes hoteles: dos del grupo Spring y uno de Macaronesian Hotels. La actuación afecta a casi un millón de metros cuadrados en la entrada de Los Cristianos, y supone un avance decisivo tras casi treinta años de paralización.
DECRETO FIRMADO
La recepción se realizó hace unos días en el consistorio aronero, tras la firma del decreto de la alcaldesa Fátima Lemes Reverón, en un acto en donde no faltaron las banderas para darle mayor oficialidad a un recepción tan esperada por los empresarios y también por el Ayuntamiento, que se verá beneficiado por el aprovechamiento urbanístico de parcelas educativas, culturales, sanitarias y deportivas, aparte de los dos grandes parques urbanos, que han quedado fuera de la recepción hasta que se firme su mantenimiento, así como el viario de toda la zona.
Fuentes del Ayuntamiento y la Junta de Compensación han trasladado a Sol del Sur que “aunque los parques y el viario están terminados desde hace años, no se abrirán al tráfico para evitar el vandalismo”, al no tener aún licitado el servicio de mantenimiento.
Por lo pronto, ya se podrían conceder licencias de obra pero advierten que “habría que ver bajo qué condiciones se concederían”, recordando que “se trata de una recepción parcial de la urbanización después del acta de subsanación de deficiencias”.
El Ayuntamiento de Arona enviará en breve una información al respecto, mientras falta la notificación oficial a la Junta de Compensación.
UN gran PROYECTO urbanístico
El Plan Parcial El Mojón, uno de los mayores proyectos urbanísticos de Canarias, lleva más de 30 años paralizado por trabas burocráticas. Aprobado por la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (CUMAC) el 1 de octubre de 1996, recibió el visto bueno definitivo de la Alcaldía de Arona el 29 de junio de 1998, y posteriormente la Comisión de Gobierno Municipal aprobó el proyecto de compensación.