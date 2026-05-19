El Estado propone a Canarias el traspaso de aeródromos y helipuertos que no son de interés general

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, remitió ayer al Gobierno de Canarias la propuesta de acuerdo para el traspaso a la Comunidad Autónoma de aeródromos y helipuertos que no estén calificados de interés general, en el marco de colaboración institucional entre el Gobierno de España y las CCAA ara el desarrollo de los estatutos de autonomía.
El Ministerio ha enviado hoy una comunicación al Gobierno de Canarias en la que ofrece la disponibilidad del Ejecutivo nacional para acordar la fecha de convocatoria de la comisión mixta de transferencias en los próximos días para la formalización de este traspaso, que se materializará con la aprobación por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de Canarias el Gobierno de Canarias.
Además, tal y como avanzó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras este primer paso para el traspaso de los aeródromos y helipuertos que no son de interés general, el Ministerio traslada la intención de seguir avanzando entre los equipos de ambos gobiernos en lo referido a las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general.
En este sentido, el Ministerio ha trasladado también al Gobierno autónomo iniciar una ronda de contactos e intercambios de documentos sobre esta materia, con el objetivo de alcanzar un acuerdo, en los mismos términos que los establecidos con el Gobierno del País Vasco, y poder elevarlo a una próxima Comisión Bilateral, que se podría celebrar en el mes de junio.