El derrumbe de un muro de contención en El Río afecta a medio centenar de vecinos

El desplome de un muro de contención de la calle El Lomito, en el núcleo de El Río, en Arico, ha dañado el asfalto y reducido el ancho de la calzada. Medio centenar de vecinos de la zona llevan un año y medio afectados por la situación y han trasladado su malestar al Ayuntamiento por el estado de una calle que consideran “clave” para moverse por el barrio.
Al ceder el muro, parte del firme se quedó sin apoyo y la calle se estrechó. Desde entonces, el terreno sigue cediendo día a día, lo que podría suponer un grave peligro para los vehículos que circulan por la zona.
El Ayuntamiento de Arico aseguró la zona desde el primer momento en que tuvo conocimiento del derrumbe. Balizó y señalizó el tramo y prohibió el paso de vehículos.
Esta medida provocó incidencias en el tráfico, ya que se trata de una calle de un solo sentido que quedó cortada.
Damián Martín, candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Arico, advirtió de que la vía se encuentra “a punto de caerse” y la definió como una calle “principal” para el núcleo y sus comunicaciones. El alcalde, Andrés Martín (PP), explicó que el Consistorio propuso tramitar el expediente por la vía de emergencia, con el objetivo de sacar adelante el procedimiento de forma rápida. Sin embargo, el departamento técnico municipal consideró que el caso “no cumplía los requisitos”. Por ese motivo se tramitó por urgencia, un procedimiento administrativo más dilatado en el tiempo.
La redacción del proyecto ha costado un total de 25.000 euros y el expediente ya se encuentra en fase de adjudicación. La obra para reconstruir el muro de contención supera los 300.000 euros.