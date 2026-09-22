La Policía Nacional busca al autor del apuñalamiento a un hombre en un sendero de Anaga

La Policía Nacional busca al autor del apuñalamiento ocurrido este martes en el Camino de El Draguillo, en el Parque Rural de Anaga, mientras continúa la investigación para esclarecer cómo se produjo la agresión.
Fuentes de la investigación han confirmado a DIARIO DE AVISOS que el hombre sufrió efectivamente varias heridas por arma blanca, aunque las lesiones son finalmente de carácter menos grave de lo que se estimó en un primer momento.
La primera información disponible apuntaba a que el afectado presentaba heridas de gravedad, circunstancia que motivó la movilización de un helicóptero de emergencias para proceder a su evacuación desde esta zona de difícil acceso de Anaga.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.05 horas de este martes, 22 de septiembre, en el Camino de El Draguillo, una ruta situada en el Parque Rural de Anaga, dentro del municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Fue el propio afectado quien alertó al 112 Canarias y comunicó que había sido apuñalado y necesitaba asistencia sanitaria.
En el dispositivo desplegado participaron efectivos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, además de los recursos de emergencias movilizados para atender y evacuar al herido.
La Policía Nacional busca al agresor de Anaga
La Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las pesquisas, mantiene abierta la investigación para dar con el autor de la agresión y determinar las circunstancias en las que se produjo el apuñalamiento.