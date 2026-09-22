La Guardia Civil detiene en Canarias a un hombre que paseaba 30.000 euros en una bolsa

La Guardia Civil detuvo a principios del mes de septiembre a una hombre como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas después de que los agentes hallaran sustancias estupefacientes y 30.545 euros en el interior de un vehículo en Santa María de Guía (Gran Canaria).
Según ha informado la Comandancia de Las Palmas, fueron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) que realizaban servicios de vigilancia los que observaron un coche con un individuo portando una bolsa de plástico, quien se mostró manifiestamente nervioso ante la presencia de los efectivos, por lo que se procedió a su identificación.
Mientras esto ocurría, y después de que el hombre dejara la bolsa en el suelo, apareció una joven gritando expresiones sobre su malestar por la presencia de los agentes que se acercó de forma precipitada a la bolsa e intentó llevársela al interior de un bloque de viviendas, acción que fue impedida finalmente por los guardias civiles.
Por su parte, al realizar una primera inspección visual de su contenido localizaron una importante cantidad de dinero fraccionado, así como diversos efectos de interés policial.
Debido a la creciente presencia y aglomeración de vecinos observando la actuación desde las ventanas y zonas próximas de sus domicilios, los agentes tomaron la decisión de abandonar la urbanización y trasladarse a un lugar seguro donde proceder a la comprobación detallada del contenido de la bolsa.
Finalmente, las diligencias instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, que han sido remitidos al Área de Sanidad para su análisis y pesaje, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía.