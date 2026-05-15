‘Fotosíntesis’: el Ficmec aborda en Icod de los Vinos la resiliencia agrícola y el conocimiento científico

El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec) presenta Fotosíntesis, un espacio de encuentro y aprendizaje diseñado para dar respuesta a los desafíos ambientales contemporáneos a través de la agroecología. En un contexto marcado por la emergencia climática y la degradación del suelo, estas jornadas se consolidan como un pilar fundamental del festival en su paso por Icod de los Vinos, el 6 de junio.
El programa busca no solo la reflexión teórica, sino también la aproximación práctica a modelos productivos que ya están transformando el paisaje de las Islas, de ahí que la actividad incluirá el traslado desde el Parque del Drago hasta la finca Mar y Sol, donde se ofrecerá a las personas participantes un desayuno ecológico y tendrán lugar diversas charlas.
La jornada contará con la participación de María del Carmen Jaizme-Vega, directora científica del Instituto Canario de Investigaciones Agrícolas (ICIA) y presidenta de la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, quien profundizará en la agroecología como una ciencia imprescindible para construir futuro, destacando la necesidad de fusionar el conocimiento de los agricultores y agricultoras con el conocimiento científico, abriendo una ventana hacia la relación del ser humano con el entorno en estos tiempos de crisis entre el hombre y la naturaleza.
“Este enfoque necesita llegar a la sociedad a través de cualquier tipo de manifestación con la sensibilidad necesaria para incentivar una reflexión profunda. El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias es un desafío para las conciencias, convirtiendo la relación del hombre con la tierra en un tema crucial para el desarrollo de nuestra sociedad, que desde Canarias se propone a los ciudadanos del mundo”, señala Jaizme-Vega.
Otro de los momentos destacados de la mañana será el análisis de nuevas oportunidades productivas en el Archipiélago, específicamente la implantación del cacao ecológico. Abel Jacobo Hernández Luis, de Caeca, analizará las ventajas e inconvenientes de este cultivo (Theobroma cacao), que está emergiendo con fuerza gracias a las condiciones climáticas subtropicales de las zonas bajas y húmedas de Canarias.
Posteriormente se trasladará de nuevo a las personas asistentes al Parque del Drago, para disfrutar a las 12.30 horas de la proyección de la película danesa I think we begin as a light, dirigida por Emma Harris y Sille Skovgaard, un documental sobre los sistemas alimentarios globales y las decisiones que condicionan nuestro futuro.
Los horarios de la jornada y más detalles pueden consultarse en el enlace web https://ficmec.es/fotosintesis/, donde también está disponible la inscripción.
El Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias celebra su primera fase en Garachico del 28 al 31 de mayo, continuando con su programación en Icod de los Vinos del 4 al 7 de junio. Consolidado como un referente de sostenibilidad y cultura, el festival sigue apostando por la educación ambiental a través del cine y actividades transversales como EcoRueda, el taller de fotografía ambiental o las jornadas Jugando en Verde y Vulcanalia.