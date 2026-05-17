Jesús Gallego trae a Aguere ‘Náufragos del cielo’, su segunda novela

El antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna será este lunes (18.00 horas) el escenario de la presentación de la segunda novela del periodista radiofónico Jesús Gallego, Náufragos del cielo, en la que aborda el trágico accidente del vuelo 011 de la compañía Avianca en Madrid en 1983. Jesús Gallego ya estuvo el pasado año en La Laguna para dar a conocer su primer acercamiento al género narrativo, con la presentación de Herencias, una obra que ha tenido un notable éxito de ventas.
Aquella presentación contó con la participación del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que en esta ocasión volverá a tomar parte en esta iniciativa patrocinada por el Ayuntamiento de La Laguna. El acto estará presentado por los periodistas Manoj Daswani y Óscar Herrera, e incluirá un coloquio del propio autor de la obra con Ángel Víctor Torres.
En Náufragos del cielo, Gallego elabora una ficción a partir del accidente del vuelo 011 de Avianca que cubría la ruta entre París y Bogotá, y se desplomó a pocos kilómetros del actual Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.