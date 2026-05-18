El Ficmec anuncia las seis obras de su sección oficial de largometraje documental

El 28º Festival Internacional de Cine Medioambiental de Canarias (Ficmec), que se celebra del 28 al 31 de mayo en Garachico y del 4 al 7 de junio en Icod de los Vinos, acaba de anunciar los seis títulos de su sección oficial de largometraje documental. Cinco de ellos son estrenos en Canarias y uno se estrena en España.
Al oeste, en Zapata, de David Bim (Cuba, España), cuenta la historia de Landi, un padre que acampa en secreto en las marismas de Zapata, en Cuba, donde caza cocodrilos para alimentar a su familia. En Ghost Elephants (Namibia, Angola, Estados Unidos), el aclamado Werner Herzog aborda cómo, durante más de una década, Steve Boyes, biólogo conservacionista y explorador de National Geographic, ha estado buscando una esquiva manada de elefantes fantasma por las tierras altas de Angola.
Les chants des forêst (Francia), de Vincent Munier, es un relato en el que el director se adentra en la floresta, donde habitan linces, osos, ciervos, búhos, urogallos y otras criaturas de río, para capturar los poéticos sonidos del bosque.
Nuestra tierra (Argentina, EE.UU., México, Francia, Países Bajos, Dinamarca), de Lucrecia Martel, cuenta la historia de Javier Chocobar, de la comunidad indígena de Chuchagasta, en el noroeste de Tucumán (Argentina), quien, en octubre de 2009, intentó defenderse y defender a su gente del desalojo forzoso de sus tierras por parte de un terrateniente y dos expolicías. Chocobar murió por un disparo y dos miembros de su comunidad resultaron heridos.
Con Pompeya bajo las nubes (Italia), el cine de carga social de Gianfranco Rosi pone el foco en cómo entre el Vesubio y el Golfo de Nápoles en ocasiones tiembla la tierra y las fumarolas de los Campos Flégreos tiñen el cielo. Las ruinas que ahí se extienden (Pompeya, Herculano) cuentan la historia de un futuro enterrado por el tiempo.
ISLANDIA
Ficmec estrena en España Time and water (Islandia, EE.UU.), donde Sara Dosa muestra cómo el poeta islandés Andri Snær Magnason, a medida que se derrite el hielo de su tierra natal, construye una cápsula del tiempo cinemática para aferrarse al instante y trasladarlo al futuro, antes de que todo lo que ama se desvanezca.
La venta de entradas para el Ficmec y la programación al completo estarán disponibles desde este jueves en su web. La organización recuerda que las propuestas transversales, como ECOrueda y las jornadas Jugando en Verde, Fotosíntesis y Vulcanalia, están abiertas a la inscripción gratuita.