Aarón Gómez regresa a Tito’s Teatro con un nuevo monólogo

El humorista, actor y guionista Aarón Gómez actuará el próximo 22 de mayo, a las 20:45 horas, en Tito’s Teatro, en Puerto de la Cruz, con una nueva propuesta escénica en formato monólgo.. Las entradas tienen un precio de 18 euros y ya pueden adquirirse a través de la web www.titostenerife.com y en distintos puntos de venta físicos.
Natural de Santa Cruz de Tenerife, Aarón Gómez está considerado una de las figuras más reconocidas de la comedia contemporánea en Canarias. Su trayectoria artística abarca teatro, televisión, cine, monólogos y formatos audiovisuales digitales, consolidándose como uno de los grandes referentes del humor canario actual.
El artista comenzó su carrera como director y guionista del grupo Teatro13, especializado en comedia, con el que realizó numerosas actuaciones tanto en Canarias como en la península. Durante esa etapa obtuvo varios reconocimientos en el Festival de El Sauzal, incluyendo premios a Mejor Actor y Mejor Obra.
A lo largo de los años, Gómez ha desarrollado una sólida carrera en el ámbito audiovisual. Actualmente participa como actor en la serie En fin, de Amazon Prime, y en la webmovie Fogueo, ambas dirigidas por David Sainz, con quien también coescribió y protagonizó las dos temporadas de Mambo para Playz.
Su trayectoria en cine incluye además participaciones en producciones como Hierro, dirigida por Jorge Coira; Odio el verano, de Fernando García; Normas para una página de sucesos; Coartadas, de Martín Cuervo; Trinidad, de José Ortuño; y Descarrilados, también dirigida por Fernando García.
Uno de los momentos más destacados de su carrera cinematográfica llegó con el cortometraje Como yo te amo, dirigido por Fernando García-Ruiz, una producción nominada a los Premios Goya y reconocida internacionalmente en el Festival de Clermont-Ferrand.
Paralelamente, Aarón Gómez ha construido una extensa carrera como humorista, explorando distintas formas de comicidad como el monólogo, la mímica, la expresión corporal y el humor musical. Su estilo combina costumbrismo canario, improvisación, crítica social y referencias culturales contemporáneas, logrando conectar tanto con público local como nacional.
En televisión también ha desarrollado una importante faceta como presentador y creador de formatos. Ha dirigido y guionizado espacios como Esto no es una serie para Vodafone, Sota, Caballo y Rey en RTVC y actualmente presenta Una Mala Noche la tiene cualquiera en Televisión Canaria, programa en el que mezcla humor, entrevistas y actualidad desde una mirada cercana y personal.
Además de su trabajo sobre los escenarios y en televisión, Aarón Gómez mantiene una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde sus vídeos y piezas humorísticas acumulan miles de visualizaciones y seguidores.
Con este nuevo espectáculo en Puerto de la Cruz, el humorista vuelve a encontrarse con el público canario en una cita marcada por el humor cotidiano, la improvisación y la conexión directa con el espectador.