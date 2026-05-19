‘La Lucha’ vuelve a las salas de cine del Archipiélago por el Día de Canarias

La película La Lucha, de Jose Alayón, vuelve a las salas de cine del Archipiélago por el Día de Canarias, con una ronda de proyecciones especiales en distintas salas, entre el 28 y el 30 de mayo. La cinta se exhibe de nuevo en las salas de cine después de haber añadido a su palmarés el Premio Especial del Jurado en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici) y el Richard Leacock al mejor largometraje en la sección Canarias Cinema del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros galardones.
Las proyecciones especiales, promovidas por la distribuidora Sideral, se desarrollan a partir del jueves 28 de mayo en Lanzarote y Gran Canaria. La proyección en el Teatro Municipal de San Bartolomé, desde las 19.00 horas, es una actividad especial del Festival Internacional de Cine de Lanzarote y el Ayuntamiento de San Bartolomé, y cuenta con la presencia del director, Jose Alayón, y los protagonistas de la cinta, Tomasín Padrón y Yazmina Estupiñán.
El mismo día, a las 20.00 horas, se presenta La Lucha en el cine Yelmo Las Arenas de Las Palmas de Gran Canaria, donde acudirán el productor Jairo López y el actor Cuco Doctoral para mantener un coloquio con los espectadores. La cita en Tenerife tendrá lugar el viernes 29 de mayo en los Multicines Tenerife de La Laguna, a las 19.00 horas, donde participarán en la presentación y el coloquio Jose Alayón y el actor Aridany Pérez.
Finalmente, el 30 de mayo, Día de Canarias, la película podrá disfrutarse en pantalla grande tanto en Fuerteventura como en La Palma. En la isla majorera, donde tuvo lugar el rodaje, serán los protagonistas, Tomasín Padrón y Yazmina Estupiñán, quienes conversen sobre el film con el público a partir de las 20.00 horas, en el cine Yelmo Fuerteventura de la Caleta de Fuste. En La Palma, donde se realizó el montaje de la cinta, la proyección tendrá lugar en los Multicines Millennium de Los Llanos de Aridane, a las 18.45 horas. Las entradas de todas las proyecciones ya están a la venta en los sitios web de los diferentes cines, excepto la de Lanzarote, que es de entrada gratuita hasta completar el aforo.
Posteriormente, el 19 de junio, La Lucha llegará a la isla de La Gomera. De la mano del Área de Cultura del Cabildo, tendrá lugar una proyección especial en el Auditorio Insular de La Gomera con la presencia de Jose Alayón y Yazmina Estupiñán. De esta manera, tras el recorrido por salas comerciales, más las proyecciones que ya tuvieron lugar en el Auditorio de La Peña de El Hierro en febrero, la película habrá sido proyectada en las siete principales islas del Archipiélago en primera ventana de exhibición, lo que constituye un nuevo hito en la distribución cinematográfica canaria.
Con todo ello, La Lucha ya es la película canaria más vista a nivel nacional de los últimos 15 años, una época marcada por el auge de las plataformas de streaming y el cambio de hábitos de consumo del audiovisual hacia el ámbito doméstico. En este ambiente, el film sobre el deporte vernáculo ha logrado convocar a más de 9.800 personas a cines de toda España. Esto la sitúa en el grupo de las 25 películas españolas más vistas en lo que va de año, sobre un total de 100 largometrajes estrenados.
Protagonizada por Tomasín Padrón, en el papel de Miguel, padre de Mariana, que encarna Yazmina Estupiñán, La Lucha relata cómo padre e hija intentan seguir adelante tras la muerte de su esposa y madre, una pérdida que los ha dejado a la deriva. Ambos se refugian en la lucha canaria para hacerse un lugar en el mundo. El cuerpo de Miguel empieza a fallar y la rabia de Mariana la empuja a desafiar las normas. Al acercarse la final del campeonato, padre e hija buscan reencontrarse antes de que sea demasiado tarde.
Desde su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián en la sección Nuevos directores, en septiembre de 2025 -acompañada de una multitudinaria exhibición de lucha canaria en la playa Zurriola-, el recorrido de La Lucha por otros festivales le ha valido la mención de honor del Jurado en la Mostra Internacional de Cine de São Paulo (Brasil); el premio a la Mejor Música en el Festival Cinespaña Toulouse (Francia); el premio a la mejor película y del jurado joven en el Efebo d’Oro Film Festival de Palermo (Italia), mientras que en el Festival Internacional de Cine Punta del Este (Uruguay) recibió los premios al Mejor Director de la Competencia Iberoamericana en Ficción y el de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay (ACCU), que la reconoce como Mejor Película.
En el 27º Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (Bafici), la película de Alayón recibió el pasado abril el Premio Especial del Jurado y otros dos galardones dentro del capítulo de premios no oficiales: el de Mejor Dirección de Arte, otorgado por la AADA, la asociación del sector en Argentina, por el trabajo de la canaria Silvia Navarro, y el Gran Premio Signis, que concede en los principales festivales de cine la sección local de la World Catholic Association for Communication. Recientemente, en la sección Canarias Cinema del 25º Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, además de recibir el Richard Leacock al mejor largometraje, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, reconoció el trabajo de la montadora Emma Tussell al concederle el primer premio del jurado CIMA. Igualmente, ha sido seleccionada para su presentación en los festivales de cine de Thessaloniki (Grecia), Vancouver (Canadá), FIFIB Festival Internacional du Film Indépendant de Bordeaux (Francia) y Alice nella Città (Italia).
La película es una coproducción internacional liderada por El Viaje Films, con la financiación de Media (subprograma de Europa Creativa), ICAA (Ministerio de Cultura), Ibermedia, Gobierno de Canarias, Promotur, Cabildo de Tenerife y la Televisión Canaria, con la producción asociada de Macaronesia Films. En el equipo técnico destaca la labor de Mauro Herce (Sirât) como director de fotografía, de los guionistas Samuel Delgado (Eles transportan a morte) y Marina Alberti (Aitana) y de la montadora Emma Tusell (Mantícora).