Samantha Hudson exhibe en La Salita el resultado de una residencia artística

El Auditorio de Tenerife programa este domingo (18.00 horas) la muestra de la residencia artística de Samantha Hudson, que ha estado trabajando en La Salita. La entrada es libre hasta completar el aforo, previa retirada de invitaciones a partir de las 17.00 horas.
La práctica de Samantha Hudson -cantante, compositora, productora, guionista y actriz- se mueve entre la música, la performance y la construcción de identidad, explorando el límite entre personaje y persona desde lo íntimo y lo provocador. En esta residencia, desarrolla la producción de un nuevo tema junto a su productora La Diega, entendiendo la canción como un espacio creativo donde sonido, cuerpo e imagen se entrelazan para construir un relato propio.
VANGUARDIA
Su discurso crítico y vanguardista, junto a una trayectoria musical que juega con los paradigmas del género y la libertad de expresión, y tiene su punto fuerte en sus impactantes espectáculos en vivo, han convertido a Samantha Hudson en una figura destacada. Actualmente está de gira con su tercer álbum, Música para muñecas.