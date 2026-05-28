Una heladería de Tenerife entra en el top 50 mundial del helado artesanal

La heladería Boutique Relieve, con presencia en Tenerife, ha vuelto a situar a Canarias en el mapa internacional del helado artesanal. El equipo acaba de viajar a Roma para recoger un nuevo galardón vinculado al Gelato World Ranking, una clasificación global que reconoce a los mejores maestros heladeros del mundo.
El reconocimiento coloca a Alfredo Marrero, maestro heladero y director creativo de Boutique Relieve y Menester, en el puesto 44 del ranking mundial, un salto destacado para una firma tinerfeña que ya venía acumulando premios y menciones en certámenes internacionales.
La noticia supone un nuevo impulso para el proyecto, que ha convertido la elaboración artesanal, el producto local y el cacao en algunos de sus principales sellos de identidad. Desde la marca destacan que este premio reconoce “la calidad de sus helados” y una forma propia de trabajar, alejada de las fórmulas industriales.
Materia prima local, cacao y una carta sin gluten
Una de las claves de Boutique Relieve y Menester está en el uso de materia prima real y de la tierra. La heladería subraya que evita las pastas y saborizantes industriales y que apuesta por fruta fresca, frutos secos seleccionados e ingredientes naturales.
El cacao ocupa también un lugar central en su propuesta. Su chocolate orgánico Bean to Bar se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de sus elaboraciones, especialmente en creaciones como Origen Cacao, el sabor con el que Alfredo Marrero ha llevado el nombre de Tenerife a competiciones internacionales.
Otro de los elementos diferenciales de su carta es que está formulada como una propuesta 100 % sin gluten, una característica que la marca presenta como parte de su compromiso por hacer sus helados accesibles a más personas sin renunciar a la calidad.
El nuevo reconocimiento llega en un momento de crecimiento para la heladería, que ya había destacado en anteriores ediciones del circuito internacional del Gelato Festival. Ahora, con el puesto 44 del mundo, Boutique Relieve refuerza su posición entre los nombres relevantes del helado artesanal.
Para los clientes de las Islas, el premio tiene una lectura cercana: no hace falta viajar a Roma ni a ninguna gran capital gastronómica para probar un helado reconocido a nivel mundial. La experiencia está disponible en Menester y en las boutiques de Relieve, donde la firma invita a celebrar este nuevo hito con un producto hecho desde Tenerife y con proyección internacional.