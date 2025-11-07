Tradicionales e innovadoras: las 7 heladerías de Tenerife donde comerás los mejores helados del mundo

Vivimos un boom de las heladerías a nivel mundial, algo que también ocurre en Tenerife. En la isla podemos disfrutar de algunos de los mejores helados del mundo, con una gran variedad para todos los gustos.
El Gelato Festival World Ranking es considerado por los maestros heladeros como la auténtica Guía Michelin de los helados. Se trata de una clasificación internacional creada por Gelato Festival World Masters, junto a Carpigiani y Sigep Italian Exhibition Group, que evalúa el trabajo de más de 3.000 heladeros de todo el mundo.
Cada edición actualiza las puntuaciones acumuladas a lo largo de 13 años de competiciones, pruebas con expertos y miles de eventos celebrados en los cinco continentes.
Aunque pueda pensarse que el dominio de esta lista corresponde únicamente a Italia, cuna del helado artesanal, no siempre es así. Este año, el primer puesto lo ha conseguido el húngaro Adam Fazekas, que ha sorprendido al jurado con sus creaciones. Su heladería, Fazekas Cukraszda, en Budapest, es ya un destino obligado para los amantes de este producto.
España también brilla en el ranking mundial con presencia en el top 10 gracias a la heladería Veneta Gelato Italiano (con locales en Valencia y Madrid) y a La Cremeria Gelato Italiano en Cádiz, que han llevado al helado artesanal español a un nivel de prestigio internacional.
Tenerife en el mapa mundial de las heladerías
La Isla de Tenerife cuenta con una notable representación en este ranking global, con siete heladerías artesanales que han logrado un lugar entre los mejores del planeta:
Boutique Relieve (puesto 85). En el primer puesto del archipiélago se sitúa el reconocido helado ‘Origen Cacao’. Elaborado por el por el maestro pastelero y heladero Alfredo José Marrero Páez. ‘Origen Cacao’ se elabora con chocolate Bean to bar orgánico y se ha infusionado con la piel del cacao. El helado se completa con diferentes toppings: una galleta struesel, bizcocho y una teja de chocolate grué.
Fratelli Invest S.L (puesto 112). Ubicada en Santa Cruz de Tenerife, destaca por la cremosidad y el sabor de sus helados, elaborados por el maestro heladero Eloido Aguilera Quintana.
Bambola Gelato Crepes & Gofres (puesto 118). En el barrio de San Andrés, en la capital tinerfeña, esta heladería dirigida por Stefano Rosso Viera conquista con su amplia oferta de sabores artesanales.
Pastelería Heladería Café David Rodríguez. En el Puerto de la Cruz, ofrece una propuesta de helados naturales, sin aditivos ni colorantes, elaborados de forma tradicional.
Heladería Panna Cioccolato (puesto 139). Situada en Los Cristianos (Arona), es reconocida por las creaciones del maestro heladero Roberto Scarlatella.
Gelato del Mercato. También en Los Cristianos, la heladera Laura Ferrari propone una variedad de sabores únicos y elaborados 100% de manera artesanal.
Kerrico Heladería Adeje (puesto 143). Con un estilo de inspiración argentina, esta heladería de Adeje liderada por Carina Graciela Rodz Nickel combina helados naturales con una selección de tartas caseras.