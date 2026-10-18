JuanMa V. Betancort: “En ‘Lennon no estuvo aquí’ mostramos la huella que dejó en The Beatles la estancia en Tenerife de Paul, George y Ringo”

El tinerfeño JuanMa V. Betancort afronta el rodaje de Lennon no estuvo aquí, una road movie musical que toma como punto de partida la visita a la Isla de tres de los integrantes de The Beatles, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, en 1963. Esta semana, el Lago Martiánez de Puerto de la Cruz ha sido escenario de la filmación.
-La película se define como una ‘road movie’ musical donde Astrid y Lucy inician una carrera contrarreloj para buscar el bajo perdido de Paul McCartney y salvar un museo. ¿Cómo surge esta premisa para enlazar con las vacaciones de McCartney, George Harrison y Ringo Starr en Tenerife en 1963?
“Parte de cuatro hechos relacionados con el mundo Beatle. El cierre del Museo Beatlemanía en Hamburgo, la campaña en busca del bajo perdido de Paul McCartney, las vacaciones de Ringo, Paul y George en casa de Klaus Voormann en el norte de Tenerife y la guitarra española Ramírez que George Harrison descubrió gracias a su estancia en la Isla y que utilizó en trece canciones de The Beatles”.
“Esta es una película de nicho, pero de un nicho inmenso; los beatlemaníacos están en cada rincón del planeta”
-¿Cómo ha sido la experiencia de rodar en ciudades con tanta carga histórica para The Beatles como Hamburgo y Liverpool, y cómo contrastan visualmente con la luz de Tenerife?
“Visité en dos ocasiones Hamburgo y Liverpool durante el desarrollo del guion. En esta ciudad conecté con el entorno de los Beatles, que se sumó con entusiasmo a la colaboración. Primero Pete Best, primer batería del grupo antes de Ringo Starr, y luego Mike McCartney, hermano de Paul, al que llegamos a través de la persona que gestiona las casas de infancia de John Lennon y Paul McCartney, mi amigo Andy Jones, quien participa como actor en la película. Tenerife funciona como bisagra orgánica entre Hamburgo y Liverpool. Cuando The Beatles visitan nuestra isla en 1963 tras iniciar su andadura en Hamburgo, lo hacen siendo unos desconocidos. Llegan a la isla por Klaus Voormann, el mejor amigo de ellos en Hamburgo, cuyo padre se estaba construyendo una casa en Los Realejos, y entonces McCartney se autoinvita a esa casa junto a Ringo y George para desconectar tras la grabación de su primer LP, Please Please Me. Cuando regresan a Liverpool se topan con el éxito, algo que no esperaban ni de lejos, ya que unas semanas tras su paso por la Isla lanzan She loves you y ahí comienza el boom de la beatlemanía. Tenerife es una pieza orgánica que entronca con las conexiones históricas con Alemania y el Reino Unido”.
-¿Puede adelantar qué objetos utilizados por The Beatles en su visita a la Isla aparecen en la película y cómo consiguieron acceso a algo tan valioso?
“Esta es una película de nicho, pero un nicho inmenso, intergeneracional y transnacional. Los beatlemaníacos están en todo el planeta. La película les ofrece fetiches como el descapotable Austin-Healey Sprite usado por los Beatles en la Isla, la guitarra española Ramírez de Harrison, el Museo Beatles de Liverpool, sus casas de la infancia en Liverpool, los clubs de Hamburgo… Todo para deleite de los fans”.
-Ha explicado que la música es un pilar central y que escucharemos temas que evolucionan según avanza la cinta, inspirados en la propia evolución estilística de los Beatles. ¿Cómo ha sido el proceso de composición y de selección de los grupos independientes de Europa y América que participan?
“Se trata de una road movie pop, en lo visual y en lo sonoro. La música forma parte tanto del universo de la película de manera diegética como de manera incidental. Siempre de evocación beatle, la composición recoge la sonoridad evolutiva del grupo británico desde el beat a la psicodelia. Las canciones presentes en la película nos trasladan en todo momento al universo de los Beatles”.
“Para este proyecto he invitado a músicos como James Rhodes, Pablo Carbonell, Javier Gurruchaga o Teddy Bautista”
-El elenco cuenta con nombres de actores consolidados, pero sorprende mucho la inclusión de figuras míticas de nuestra música, como Teddy Bautista, Pablo Carbonell y Javier Gurruchaga. ¿Qué aportan estos perfiles tan musicales a la esencia de la película?
“Llevo años trabajando con músicos de relieve en mis películas. Santiago Auserón, Michel Camilo, Chucho Valdés, Omara Portuondo, Raimundo Amador, Suzanne Ciani… Es mi ecosistema natural. En este proyecto he invitado a músicos como James Rhodes, Pablo Carbonell, Javier Gurruchaga o Teddy Bautista, quienes ocupan diferentes roles. Cada uno aporta un perfil y personalidad propios, pero en conjunción con la historia”.
-¿Cuál ha sido el mayor reto a nivel de dirección de arte para hacer esos ‘flashes temporales’ a 1963 y recrear el Puerto de la Cruz de la época?
“Aunque la trama de la película está situada en tiempo actual, nos vamos de vez en cuando a 1963. Para ello los departamentos de vestuario, peluquería y arte han estado alineados en la construcción de esta atmósfera. El Puerto de la Cruz conserva todavía muchos rincones intactos de esa década, contribuyendo a facilitar la ambientación y convirtiéndose en un personaje más”.
-Aunque el trasfondo son los Beatles, las que lideran esta búsqueda son Astrid (Isabelle Stoffel) y Lucy (Laura Martí). ¿Cómo ha sido trabajar con ellas?
“Son dos grandes actrices, fantásticas, cada una con un estilo complementario al otro. Han tenido una implicación total desde el primer momento. Me pasé meses trabajando con ellas en el guion y en la construcción de sus personajes. El resultado ha sido este Thelma y Louise pop. Dos amigas en la carretera a bordo de una vieja scooter del 63 y del Austin descapotable de los Beatles en busca del bajo perdido de McCartney”.
-Bautizar el film remarcando quién falta es casi una declaración pop. Históricamente, Lennon eligió otro destino mientras la banda disfrutaba en la Isla de su último momento de relativo anonimato. ¿Cómo condiciona ese vacío la dinámica entre Paul, George y Ringo en la película?
“La ausencia de Lennon en este viaje se traduce en inquietudes personales de cada uno del resto de los Beatles respecto al futuro de la banda. No tenían nada claro si iban a ser un one hit wonder más, o incluso si iban a caer en el aburrimiento y la monotonía. Estaban en ese momento en el que se sentían con fuerza como banda de pop, pero sin la seguridad que les dio el reconocimiento posterior a estas vacaciones en la Isla. Tenerife fue el paréntesis entre el Hamburgo donde se forjaron como grupo y el Liverpool que los catapultó al éxito mundial”.
“Puerto de la Cruz conserva rincones intactos de los años 60, por lo que facilita la ambientación y es un personaje más”
-La cinta cuenta con múltiples apoyos, entre ellos la asociación con el Museo Beatles de Liverpool. ¿En qué se traduce este respaldo para dar veracidad a la película y qué puertas les ha abierto a nivel internacional?
“Contar con el apoyo del entorno beatle en Liverpool fue algo inesperado y que se fue dando desde el primer viaje que realicé a la ciudad natal de The Beatles. Nos ha abierto las puertas necesarias para acometer buena parte de este proyecto, y a nivel internacional no cabe duda de que nos posiciona en un buen punto de partida”.
-Como director canario al frente de una coproducción hispanoargentina, ¿qué significa para usted mostrar al mundo este capítulo tan singular de la intrahistoria de Tenerife y qué espera que sienta el público internacional al descubrir que The Beatles ‘caminaron’ por nuestras calles?
“Lennon no estuvo aquí es una película de nicho, el de los beatlemaníacos, que es un público muy grande, intergeneracional e intercultural. Los seguidores de los Beatles son numerosísimos, se encuentran en cualquier rincón del planeta y pertenecen a diferentes grupos de edades. Va a ser el público potencial de nuestra película, como de cualquier otra que se haga sobre los Beatles. Lo que este público mundial encontrará en la nuestra son aspectos inéditos, como aquellas vacaciones, y el sentido que tuvo para ellos o la importancia de la guitarra española descubierta en la Isla en las aportaciones al grupo llevadas a cabo por George Harrison. En el año 2000, The Beatles publicaron Anthology, una extensa autobiografía en la que le dedican dos páginas con profusas ilustraciones a las vacaciones de Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney en Tenerife. Eso te da la medida de que, de alguna manera, aquellos días en nuestra isla dejaron huella en ellos. Sin embargo, es un aspecto aún desconocido para este gran nicho mundial de beatlemaníacos, y que ahora espero que trascienda con nuestra película”.