De Juan Espino a Ron Arehucas: los nombres que brillan en los Premios Canarias y Medallas de Oro 2026

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, entrega este sábado las Medallas de Oro de Canarias y los Premios Canarias 2026 en el Auditorio Alfredo Kraus. El acto institucional reconoce la trayectoria de figuras como el luchador Juan Espino, el arquitecto Fernando Martín Menis, la emblemática firma Ron Arehucas o el activista Pedro Zerolo, entre otros referentes sociales.
La ceremonia oficial comenzó a las 12.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria. El Gobierno regional distingue este año a personas y entidades que destacan por su compromiso con la identidad y el desarrollo del archipiélago. El evento coincide con la celebración del 30 de mayo, una fecha clave para la proyección de la cultura y la industria de las ocho islas.
Premios Canarias 2026
Además de las medallas, el Ejecutivo entrega los prestigiosos Premios Canarias. En la categoría de Comunicación, el galardonado es el humorista gráfico Padylla. El arquitecto Fernando Martín Menis recibe el premio en la modalidad Internacional por su proyección global, mientras que la Fundación Canaria MAIN es reconocida por sus acciones altruistas y solidarias en favor de los más vulnerables.
El listado de medallas incluye instituciones de gran peso social como la Casa de Galicia y los Colegios de Enfermería de Canarias. La tradición está presente con la experta en vestimenta María del Carmen Almenara y la Danza de las Cintas de Güímar. Finalmente, el deporte base y la educación cierran la lista con el club In Corpore Sano y el fundador del Colegio Cisneros Alter, Antonio López Bonilla, distinguido a título póstumo.
Los 12 galardonados con la Medalla de Oro de Canarias
La lista de premiados en esta edición refleja una gran diversidad. El deporte internacional tiene su espacio con Juan Espino, primer español en triunfar en la UFC. Por su parte, el sector empresarial destaca con Ron Arehucas, una industria con un profundo arraigo histórico en las islas. El ámbito social cuenta con el reconocimiento a título póstumo de Pedro Zerolo, histórico dirigente del PSOE y activista por la igualdad.
El mundo de la cultura y la economía también recibe honores. El cantante Braulio, voz fundamental de la música canaria, y Fernando Berge, presidente honorífico de Cajasiete, figuran entre los elegidos. La labor solidaria de la asociación Ámate, dedicada al apoyo frente al cáncer de mama, completa este bloque de distinciones que premian la excelencia en diversos campos de actuación.