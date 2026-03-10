Los Premios Canarias de 2026 distinguen a Fernando Martín Menis, Padylla y Fundación Main

La Fundación Main, en la modalidad de Acciones Altruistas y Solidarias; el humorista gráfico e ilustrador José Luis Padilla Morilla, Padylla, en Comunicación, y el arquitecto Fernando Martín Menis, en Internacional, han obtenido los Premios Canarias 2026, según acordaron ayer los jurados de los galardones, para reconocer sus trayectorias y la contribución realizada a la sociedad desde sus respectivos ámbitos.
Una vez trasladada la propuesta al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo comunicó personalmente a los galardonados la decisión adoptada por los respectivos jurados. Clavijo destacó que los nuevos Premios Canarias “son ejemplo de talento, esfuerzo y compromiso, y representan lo mejor de una Canarias que avanza gracias a la dedicación de quienes trabajan cada día por esta tierra”.
Los tres reconocimientos serán entregados, junto a las Medallas de Oro de la comunidad autónoma, el 30 de mayo, en el transcurso del acto institucional con motivo del Día de Canarias que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria.
ALTRUISMO Y SOLIDARIDAD
La Fundación Canaria Main es una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico dedicada a la promoción social y al acompañamiento de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, con especial atención a los menores migrantes no acompañados.
Impulsada por el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora (Salesianas España), su labor se inspira en el Sistema Preventivo de Don Bosco y María Mazzarello, basado en la educación, la cercanía y la confianza en el potencial de cada persona.
Su acción aborda la formación, la prevención, el acompañamiento y la creación de oportunidades que permitan a cada joven construir su proyecto de vida. Por su compromiso sostenido con la inclusión, la educación y el acompañamiento de la juventud más vulnerable, se ha convertido en un referente en la acción social en Canarias.
COMUNICACIÓN
José Luis Padilla Morilla, Padylla (Las Palmas de Gran Canaria, 1976), es un humorista gráfico e ilustrador con una amplia trayectoria en la prensa del Archipiélago. Desde una edad temprana desarrolló una marcada vocación por el dibujo y la caricatura, en la que se formó principalmente de manera autodidacta. Cursó su educación en el Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria y más tarde inició estudios universitarios en Ingeniería Industrial.
Su trayectoria en medios de comunicación se inicia en 1995, cuando publica sus primeras viñetas en La Gaceta de Las Palmas. Después colaboró con distintos proyectos periodísticos, como La Tribuna de Canarias (1999-2001) y La Gaceta de Canarias, donde desarrolló una destacada labor como caricaturista político hasta 2008. En 2009 se incorporó a La Opinión de Tenerife, donde continuó publicando viñetas de actualidad política y social. Desde 2015, su trabajo también se publica en La Provincia/Diario de Las Palmas y, tras la integración de La Opinión de Tenerife con El Día en 2019, colabora en este último.
En sus más de dos decenios de trayectoria profesional se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del humor gráfico en Canarias, retratando a través de sus viñetas la actualidad política, económica y social del Archipiélago. Desde 2018 es miembro fundador de la Asociación Canaria de Humoristas Gráficos y Caricaturistas Se nos fue el baifo.
INTERNACIONAL
Fernando Martín Menis (Santa Cruz de Tenerife, 1951) es un arquitecto canario de reconocido prestigio internacional. Formado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ha desarrollado una relevante trayectoria profesional caracterizada por la innovación, la experimentación con los materiales y una profunda integración entre arquitectura, paisaje y territorio.
Fundador del estudio Fernando Menis, es autor de obras emblemáticas, como el espacio cultural Magma Arte & Congresos en Adeje, la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife o la sala de conciertos CKK Jordanki, en Torun (Polonia), proyecto galardonado con numerosos premios internacionales.
Su trabajo ha sido distinguido en certámenes de referencia como el World Architecture Festival y la Bienal Española de Arquitectura, y ha sido presentado en universidades y foros internacionales. Paralelamente, desarrolla una intensa labor docente e investigadora vinculada a la innovación arquitectónica.
Los Premios Canarias fueron creados en 1984 como un instrumento para fomentar la cultura, así como el reconocimiento de la comunidad autónoma a la obra y el esfuerzo de personas y entidades que hubieran contribuido con su trabajo a la promoción y guarda de la cultura canaria y de los valores que representan la identidad autonómica.