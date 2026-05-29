El archipiélago estrena este Día de Canarias su himno con las 8 peñas: ¿Por qué se celebra el 30 de mayo?

El archipiélago incorpora de forma oficial la modificación de la ley reguladora de su himno autonómico de cara a las celebraciones del Día de Canarias este 30 de mayo. La reforma, validada por unanimidad en el pleno del Parlamento regional, sustituye el término «siete peñas» por «ocho peñas» para incluir a La Graciosa.
Esta actualización institucional coincide con la conmemoración de la festividad oficial de la comunidad, cuyo origen histórico radica en el establecimiento del primer poder legislativo democrático regional en 1983.
Reforma técnica y Estatuto de Autonomía
La modificación legislativa altera una palabra del tercer verso de la composición oficial, adaptándola a la realidad territorial definida en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
Aquel texto legal reconoció a La Graciosa la condición de isla del archipiélago, adscrita administrativamente a Lanzarote, y delimitó el espacio regional especificando la existencia de siete islas con administración propia junto a La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.
Según los términos de la nueva normativa aprobada, este cambio formal no introduce ninguna variación en la partitura ni en la melodía original de la obra, basada en el tradicional Arrorró de los Cantos Canarios de Teobaldo Power. Asimismo, se mantiene inalterado el régimen de protección, usos y normativas de los restantes emblemas oficiales, tales como la bandera y el escudo de Canarias.
La propuesta inicial fue suscrita conjuntamente por seis de los siete grupos con representación en la Cámara (Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, Partido Popular, Coalición Canaria y Partido Socialista), y contó con el apoyo unánime de la totalidad de las fuerzas políticas durante la votación definitiva en el pleno.
El autor del texto, Benito Cabrera, puntualizó que la estructura fonética original de la obra fue concebida de forma que el término «siete» fuera intercambiable métricamente por «ocho» sin alterar el cómputo silábico ni la rima de la estrofa.
El fundamento histórico del 30 de mayo
La entrada en vigor y la primera interpretación oficial de esta letra actualizada se enmarcan en los actos institucionales del Día de Canarias. La fijación de esta fecha en el calendario oficial responde a un hito administrativo concreto: el 30 de mayo de 1983 tuvo lugar la sesión plenaria constitutiva del Parlamento de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife, dando inicio a la primera legislatura democrática del archipiélago.
El proceso legal previo se había consolidado el 10 de agosto de 1982 con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la Ley Orgánica 10/1982 del primer Estatuto de Autonomía. Con posterioridad, y tras la convocatoria de las primeras elecciones autonómicas reguladas por el Real Decreto 447/1983 el 8 de mayo de ese año, los 60 diputados electos procedieron a la conformación de la asamblea legislativa.
En aquella sesión del 30 de mayo de 1983, tras constituirse la Mesa de Edad y verificarse las credenciales de los parlamentarios electos, fue elegido el diputado Pedro Guerra Cabrera como primer presidente de la institución legislativa autonómica. Este acto formal determinó el comienzo del traspaso de funciones de la Junta de Canarias —órgano transitorio preautonómico— a las nuevas instituciones estatutarias.
Letra Oficial del Himno de Canarias
«Soy la sombra de un almendro,
soy volcán, salitre y lava.
Repartido en ocho peñas
late el pulso de mi alma.
Soy la historia y el futuro,
corazón que alumbra el alba
de unas islas que amanecen
navegando la esperanza.
Luchadoras en nobleza
bregan el terrero limpio
de la libertad.
Esta es la tierra amada:
mis islas Canarias.
Como un solo ser
juntas soñarán
un rumor de paz
sobre el ancho mar»