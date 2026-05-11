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“Sold out” en Madrid: ‘Canarias Tiene el Flow’ agota todas sus entradas para su gran desembarco en La Riviera

Nueve artistas de las islas, entre ellos Don Patricio y Sara Socas, protagonizan este jueves en La Riviera un evento histórico que proyecta el sonido de la escena urbana canaria
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La escena musical de las Islas marca un hito histórico en la capital este jueves. Con todas las entradas vendidas, cerca de 2.000 personas serán testigos de la primera edición de ‘Canarias Tiene el Flow’, un festival que reúne a los máximos exponentes del sonido urbano y la fusión actual del Archipiélago.

El evento, que tendrá lugar en la emblemática sala La Riviera, no solo es un concierto, sino la puesta de largo de una marca que busca proteger y proyectar el talento isleño. La expectación es máxima para un cartel que combina nombres internacionales con las promesas más frescas de la música contemporánea.

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Un cartel de lujo con identidad isleña

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El festival cuenta con una representación transversal de artistas que han logrado romper la barrera de la insularidad. Entre los nombres más destacados figura Don Patricio, consolidado como un referente nacional, junto a La Pantera y Juseph, quienes lideran las listas de reproducción con millones de escuchas en plataformas digitales.

La propuesta artística se completa con el rap y freestyle de Sara Socas, la experimentación electrónica de Ale Acosta y el ascenso meteórico de Daniela Garsal. Además, la tradición se fusiona con la modernidad gracias al timple de Julia Rodríguez, mientras que el toque alternativo lo pondrán Ventura y la banda de rock Los Blody, recientes ganadores del certamen Sonora.

La conducción del evento estará a cargo de dos rostros conocidos: el locutor Karin Herrero y la presentadora tinerfeña Eloísa González, quienes guiarán una noche que promete ser el epicentro de la cultura urbana en Madrid.

Estrategia de marca y proyección exterior

‘Canarias Tiene el Flow’ nace de una colaboración público-privada impulsada por el Gobierno de Canarias. Según su director, Santi Gutiérrez, las Islas se convierten en la primera comunidad autónoma en desarrollar una estrategia integral para exportar su producto musical bajo un sello de “denominación de origen”.

El proyecto cuenta con el respaldo de patrocinadores como CanariasPlay, Binter, Cajasiete, Arehucas y Clipper, además de la colaboración de la Casa de Canarias en Madrid. Este despliegue logístico y técnico subraya la voluntad de consolidar un mercado que ya no entiende de fronteras físicas gracias al impacto digital.

Más allá del directo: El documental

El fenómeno no se limita al escenario. La plataforma CanariasPlay (RTVC) estrenará una miniserie documental homónima. Dividida en dos episodios titulados ‘Cara A’ y ‘Cara B’, la obra explora los procesos creativos y el impacto social de esta generación de artistas que ha logrado exportar el acento y las formas del español de Canarias a la industria global.

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