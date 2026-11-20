La incidencia relativa de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 5,3% aprobada para 2027, hasta los 1.286 euros mensuales en 14 pagas (1.500 euros en 12) o 18.004 euros anuales a jornada completa es del 19,3% en Canarias, lo que supone el mayor porcentaje del país.
Según se desprende de un informe publicado por el Gabinete Económico de CC. OO., por encima de la media nacional, situada en el 10,1%, están también Extremadura (17,4%), Región de Murcia (14,6%), Andalucía (14,4%), Ceuta (13,9%), Comunidad Valenciana (11,3%), Asturias (10,6%) y Castilla y León (10,4%). Por debajo del promedio se encuentran Navarra (5%) y Melilla (5,6%).
En términos absolutos, casi seis de cada diez beneficiarios se concentran en las cuatro regiones más pobladas: Andalucía (444.000 personas), Comunidad de Madrid (252.000), Comunidad Valenciana (240.000) y Cataluña (222.000). Canarias figura con 176.000 personas.
El sindicato avisa de que la subida de 2027 solo garantizará el poder adquisitivo si se traslada de forma efectiva a las nóminas y “no es neutralizada mediante la compensación y absorción de complementos salariales”. Sostiene que estos efectos positivos ponen de relieve “la urgencia y oportunidad de abordar mejoras salariales ambiciosas en el conjunto de los salarios en el marco de la negociación colectiva” en un contexto en el que las ventas y los márgenes empresariales “se encuentran en máximos históricos”.
La subida del SMI beneficiará a casi dos millones de trabajadores y tendrá una mayor incidencia relativa entre las mujeres, los jóvenes, los extranjeros y el sector agrario.
El estudio calcula que la subida alcanzará a 1,68 millones de asalariados a jornada completa (el 10% del total) y, mediante una extrapolación “conservadora”, a 270.000 trabajadores a jornada parcial.
En términos relativos sobre el global de los asalariados a jornada completa, la medida beneficiará al 13,5% de las mujeres, frente al 7,1% de los hombres; al 13,7% de los jóvenes de entre 16 y 34 años -hasta el 20,7% en la franja de 16 a 24 años-, por el 8,7% de los mayores de 35, y al 16,3% de los trabajadores de nacionalidad extranjera, con el 8,9% de los españoles.
El incremento del SMI incidirá más en los asalariados temporales (14%) que en los indefinidos (9,3%). Por sectores de actividad y ocupaciones, la mayor intensidad relativa se registra en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (29,9%).