El Consejo de Ministros celebrado ayer aprobó, a propuesta del Ministerio de Trabajo, subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 en un 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.
Junto a la subida del SMI, el Gobierno aprobó igualmente una deducción en el IRPF para que los perceptores de esta renta mínima sigan sin tributar en este impuesto. Como novedad este año, no se aplicarán la rebaja una vez realicen la declaración de la renta (al año siguiente), sino que se ha modificado también el reglamento del IRPF para que no tengan ninguna retención en su nómina.
La diferencia respecto a subidas anteriores es que este año, ante la proximidad de la cita electoral del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha aprobado la subida del SMI y la nueva deducción el mismo día, en lugar de aprobarse con semanas de diferencia.
El incremento del SMI en un 5,3% se sitúa por encima del 4,9% sugerido por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en este materia pero es inferior al 7% que demandaban CCOO y UGT.
De este modo, a partir del 1 de enero de 2027, el SMI pasará de los 1.221 euros mensuales de ahora a 1.286 euros, lo que supone 65 euros más al mes ó 910 euros más al año.
Con la aprobación de esta norma, que beneficiará a cerca de 2,7 millones de personas, el 13,6% de los asalariados, el Gobierno cumple con su intención de aprobar la subida del SMI antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo que el SMI tiene “mucho impacto” en todas las comunidades autónomas, pero principalmente en Andalucía y Madrid. En el caso de Canarias, según los datos del sindicato CC.OO. podrían beneficiarse de esta subida en torno a 160.000 personas asalariadas, que suponen aproximadamente el 18% del total de trabajadoras.
Yolanda Díaz destacó que la subida “sistemática y mayúscula” del SMI es una “historia de éxito” y supone “la práctica de la mejor política económica de España”.
“Es la mejor herramienta para reducir la desigualdad salarial y la pobreza en España”, insistió Díaz, quien resaltó que, gracias a este incremento del SMI, los salarios más bajos se han disparado más de un 40%, mientras que el más alto ha aumentado en torno a un 19%.
“Hemos reducido la desigualdad retributiva en un 22% (…) Ésta es una política que cambia un país de arriba a abajo””, recalcó la vicepresidenta para argumentar los efectos positivos que tiene el alza del SMI en las mujeres.
Sobre los tiempos de aprobación, Díaz rememoró que el año pasado se aprobó en febrero por “discusiones en el seno del Gobierno” en torno a la tributación, pero igualmente señaló que este año ya se había convocado al comité de expertos antes del adelanto electoral, “lo normal todos los años”.