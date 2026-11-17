Hacienda puede llegar a embargar la totalidad del dinero depositado en una cuenta bancaria para cobrar una deuda tributaria, pero no en cualquier circunstancia. Una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) establece cómo debe actuar la Agencia Tributaria cuando en esa cuenta se mezclan salarios o pensiones protegidos por ley con otros ingresos que sí pueden embargarse.
El criterio, fijado el 30 de abril de 2026, afecta a los contribuyentes con deudas tributarias en procedimiento de apremio, incluidos los residentes en Canarias. La clave está en identificar de dónde procede el dinero y qué cantidades están protegidas por el salario mínimo interprofesional (SMI).
Cuándo puede Hacienda embargar todo el dinero de una cuenta
La resolución del TEAC diferencia varias situaciones. Si Hacienda comprueba, mediante el análisis de los movimientos bancarios, que el saldo disponible procede exclusivamente de cantidades legalmente embargables, podrá embargar la totalidad de ese saldo hasta cubrir la deuda pendiente.
Esto puede ocurrir cuando en una misma cuenta se reciben nóminas o pensiones, junto con otros ingresos que no disfrutan de la misma protección legal.
Sin embargo, no significa que Hacienda pueda quedarse automáticamente con todo el dinero de cualquier contribuyente que tenga una deuda.
Cuando no sea posible determinar con exactitud la procedencia del saldo, el TEAC establece un criterio para realizar el cálculo: se considera que el titular ha gastado primero las cantidades inembargables y después las restantes. A partir de esa consideración, deben aplicarse los límites legales correspondientes.
El objetivo es determinar qué parte del dinero puede utilizar la Administración tributaria para cobrar la deuda sin vulnerar la protección que la ley reconoce a determinados ingresos.
Qué ocurre si la cuenta bancaria solo recibe una nómina o pensión
Este es uno de los aspectos más importantes para los ciudadanos.
El TEAC reconoce que, si el contribuyente acredita que todos los ingresos de la cuenta proceden exclusivamente de salarios o pensiones legalmente inembargables, la totalidad del saldo puede mantener esa protección.
Por tanto, el hecho de conservar dinero de meses anteriores no implica, por sí solo, que Hacienda pueda embargar esos ahorros.
La protección tampoco desaparece automáticamente cuando el dinero se transfiere a otra cuenta. Lo relevante es poder acreditar su origen.
La resolución exige un análisis individualizado de los movimientos bancarios, especialmente cuando existen ingresos de distinta naturaleza.
Cuánto dinero de la nómina puede embargar Hacienda en 2026
La Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 607, establece que los salarios y pensiones que no superen el SMI son inembargables, con las excepciones legales correspondientes.
Cuando una nómina o pensión supera el mínimo protegido, el embargo se calcula mediante una escala progresiva:
- Hasta el SMI: cantidad inembargable.
- Entre una y dos veces el SMI: embargo del 30% sobre ese tramo.
- Entre dos y tres veces el SMI: embargo del 50% sobre ese tramo.
- Entre tres y cuatro veces el SMI: embargo del 60% sobre ese tramo.
- Entre cuatro y cinco veces el SMI: embargo del 75% sobre ese tramo.
- Por encima de cinco veces el SMI: embargo del 90% sobre el exceso.
Estos porcentajes se aplican por tramos, no sobre el salario completo. Además, el cálculo debe tener en cuenta las reglas legales correspondientes, incluida la distribución de las pagas extraordinarias y la cantidad líquida percibida.
Cómo demostrar a Hacienda que el dinero está protegido
La resolución del TEAC también deja una cuestión importante para quienes reciben una diligencia de embargo: el contribuyente que se oponga al embargo debe acreditar qué cantidades están protegidas.
Para ello pueden resultar fundamentales los extractos bancarios, las nóminas y los justificantes de las pensiones.
Esta documentación permite identificar el origen de los ingresos y distinguir las cantidades embargables de las que deben quedar excluidas.
Por tanto, si Hacienda ordena un embargo que afecta a dinero procedente de una nómina o pensión protegida, el ciudadano puede recurrir la actuación y aportar las pruebas necesarias.
El criterio fijado por el TEAC no supone la aprobación de un nuevo impuesto ni elimina la protección del salario mínimo. Lo que determina es cómo debe calcularse el dinero embargable cuando existen fondos de distinta procedencia en una cuenta bancaria.