La aerolínea Binter ha lanzado una promoción llamada ‘Flight Friday‘, que permitirá adquirir, hasta el 30 de noviembre, billetes a 59 euros para viajar entre Sevilla y Canarias del 15 de enero al 31 de marzo de 2027.
A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 59 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, ha informado la compañía en un comunicado.
Binter mantiene en esta ruta la opción de llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 240 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el archipiélago.
Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el stopover de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional.