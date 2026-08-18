El inesperado gesto de Binter que dejó sin palabras a una pasajera tras un vuelo a Madrid: “¿Qué compañía hace esto?”

Una pasajera de Binter ha compartido en TikTok el inesperado gesto que tuvo la aerolínea canaria después de que, durante un vuelo entre Tenerife Norte y Madrid, no pudiera recibir el menú que esperaba.
La protagonista relató lo ocurrido en un vídeo publicado en su perfil de TikTok, @ninayanes_, donde aseguró haberse quedado sorprendida por la respuesta de la compañía.
“Hoy les quiero contar una cosa que me ha pasado con Binter que me parece muy loco”, comienza explicando antes de reconstruir lo sucedido durante el vuelo.
Todo empezó con una caja de comida en el avión
Según cuenta la pasajera, viajaba desde Tenerife Norte a Madrid cuando la tripulación comenzó a repartir el servicio de comida a bordo.
Binter ofrece un aperitivo gourmet de cortesía en sus vuelos nacionales e internacionales, con propuestas que varían dependiendo de la ruta y del horario. La propia aerolínea señala que estos menús pueden incorporar productos frescos y alimentos de Canarias.
Cuando recibió su caja, la joven comprobó que no contenía el producto que esperaba.
“Me dan la cajita y en esa cajita no hay embutido”, explica. En ese momento preguntó a una tripulante si disponía de otra alternativa.
“No tenía más, la pobre”, relata la pasajera, que asegura que no dio mayor importancia al asunto.
La tripulación, sin embargo, tomó sus datos. “Me apuntó en una lista como de incidencias. Me pidió mi nombre y apellidos”, continúa.
Para ella, el episodio había terminado ahí.
La llamada de Binter que no esperaba
Días después llegó la sorpresa. Según su relato, Binter se puso en contacto con ella por teléfono a raíz de aquella incidencia registrada durante el vuelo.
“Me llaman desde Binter y me dicen que tenían mi nombre apuntado por la incidencia del embutido y queríamos enviarte a tu casa una caja de chocolatinas”, relata en el vídeo.
La pasajera recibió posteriormente el paquete y volvió a compartir su reacción.
“Me acaba de llegar. ¿Qué compañía hace esto? Ninguna”, aseguró, visiblemente sorprendida por el detalle.
El envío tenía además otro componente canario: contenía productos de Tirma, empresa alimentaria con sede en Las Palmas de Gran Canaria y dedicada, entre otros productos, a chocolates, ambrosías, galletas y caramelos.
“Tirmita, obviamente”, bromeó la joven al mostrar el regalo.