La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y Cajasiete han formalizado la renovación de su convenio de colaboración, mediante el que la entidad financiera continuará ofreciendo productos y servicios en condiciones preferenciales tanto a la Federación como a las empresas asociadas. El acuerdo fue suscrito en la sede de Femete, ubicada en La Laguna, por el presidente de esta Federación, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García.
Esta renovación consolida la relación entre ambas entidades y refuerza su compromiso compartido con el desarrollo del tejido empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en sectores estratégicos como el metal y las nuevas tecnologías. En virtud del convenio, Femete y sus empresas asociadas podrán acceder a una propuesta de productos y servicios financieros en condiciones preferenciales, diseñada para dar respuesta a las necesidades derivadas de su actividad empresarial. La oferta incluye soluciones de financiación, productos para la gestión económica diaria y servicios adaptados a las características y proyectos de cada empresa.
Soluciones financieras
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García, destacó: «La renovación de este convenio reafirma nuestro compromiso con Femete y con las empresas que forman parte de la Federación. Queremos seguir acompañándolas con soluciones financieras cercanas, flexibles y adaptadas a su realidad, contribuyendo a que puedan desarrollar nuevos proyectos, mejorar su competitividad y afrontar con garantías sus retos de futuro».
Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, resaltó que «la renovación de este convenio proporciona a nuestras empresas asociadas un marco estable para acceder a soluciones financieras ajustadas a sus necesidades. Contar con este respaldo resulta especialmente importante para acometer inversiones, modernizar procesos, incorporar tecnología y desarrollar nuevos proyectos. Este acuerdo refuerza el trabajo que realizamos para mejorar la competitividad de las empresas del metal y las nuevas tecnologías. Ese compromiso conjunto contribuye a fortalecer sectores esenciales para la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico y social de Canarias».
La colaboración entre Cajasiete y Femete se consolida así como un instrumento de apoyo estable a la actividad empresarial, reforzando la implicación de la entidad financiera con los sectores productivos que contribuyen a la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico y social de Canarias. El convenio de 2025 ya contemplaba soluciones dirigidas a impulsar la modernización y competitividad de las empresas asociadas a la Federación.
La Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) y Cajasiete han formalizado la renovación de su convenio de colaboración, mediante el que la entidad financiera continuará ofreciendo productos y servicios en condiciones preferenciales tanto a la Federación como a las empresas asociadas. El acuerdo fue suscrito en la sede de Femete, ubicada en La Laguna, por el presidente de esta Federación, Juan Antonio Jiménez Arranz, y el director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García.
Esta renovación consolida la relación entre ambas entidades y refuerza su compromiso compartido con el desarrollo del tejido empresarial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, especialmente en sectores estratégicos como el metal y las nuevas tecnologías. En virtud del convenio, Femete y sus empresas asociadas podrán acceder a una propuesta de productos y servicios financieros en condiciones preferenciales, diseñada para dar respuesta a las necesidades derivadas de su actividad empresarial. La oferta incluye soluciones de financiación, productos para la gestión económica diaria y servicios adaptados a las características y proyectos de cada empresa.
El director de Relaciones Institucionales de Cajasiete, José Manuel Garrido García, destacó: «La renovación de este convenio reafirma nuestro compromiso con Femete y con las empresas que forman parte de la Federación. Queremos seguir acompañándolas con soluciones financieras cercanas, flexibles y adaptadas a su realidad, contribuyendo a que puedan desarrollar nuevos proyectos, mejorar su competitividad y afrontar con garantías sus retos de futuro».
Por su parte, el presidente de Femete, Juan Antonio Jiménez Arranz, resaltó que «la renovación de este convenio proporciona a nuestras empresas asociadas un marco estable para acceder a soluciones financieras ajustadas a sus necesidades. Contar con este respaldo resulta especialmente importante para acometer inversiones, modernizar procesos, incorporar tecnología y desarrollar nuevos proyectos. Este acuerdo refuerza el trabajo que realizamos para mejorar la competitividad de las empresas del metal y las nuevas tecnologías. Ese compromiso conjunto contribuye a fortalecer sectores esenciales para la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico y social de Canarias».
La colaboración entre Cajasiete y Femete se consolida así como un instrumento de apoyo estable a la actividad empresarial, reforzando la implicación de la entidad financiera con los sectores productivos que contribuyen a la generación de empleo, la innovación y el desarrollo económico y social de Canarias. El convenio de 2025 ya contemplaba soluciones dirigidas a impulsar la modernización y competitividad de las empresas asociadas a la Federación.