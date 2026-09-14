Una profesora recuerda a Claudia Tacoronte, la joven canaria asesinada en México: “Hay alumnos que sabes que vas a querer toda la vida”

La muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, la estudiante canaria de 21 años asesinada en México mientras realizaba una estancia académica, sigue provocando muestras de dolor en Canarias.
Una de las más personales la ha publicado en redes sociales Amalia M. Fajardo, quien fue profesora de la joven años atrás y ha querido recordar quién era más allá de las circunstancias de su muerte.
“Me niego a que sea recordada únicamente como ‘la chica canaria que asesinaron en México’”, escribe Fajardo en el mensaje, difundido este lunes en redes sociales.
La autora del testimonio explica que Claudia fue una de sus alumnas cuando ejerció por primera vez como profesora en una Escuela de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Su recuerdo se centra en la personalidad y en la etapa formativa de la joven. “Recuerdo a una chica muy tímida, con una educación brillante, que participaba en las dinámicas y actividades, siempre acompañada de una sonrisa”, relata.
Fajardo añade que Claudia “era una alumna que se esforzaba” y que estaba todavía construyendo su futuro. “Tenía toda una vida por delante”, señala en un mensaje en el que traslada también sus condolencias a la familia.
“Claudia era muchísimo más que eso”
El testimonio busca poner rostro y trayectoria personal a una noticia que durante las últimas horas ha tenido repercusión tanto en España como en México.
“Claudia era muchísimo más que eso”, afirma Fajardo después de rechazar que su antigua alumna sea recordada únicamente por el crimen.
La profesora reconoce que escribir el mensaje le ha resultado especialmente difícil por haber compartido con ella una etapa educativa, aunque fuera breve. “Hay alumnos que se quedan encapsulados en nuestra memoria como esas personas a las que sabes que vas a querer toda la vida. Y Claudia es una de ellas”, escribe.
Su publicación termina con un mensaje dirigido a la joven y otro a sus familiares: “Claudia, allá donde estés, estoy segura de que seguirás brillando”. Desde la Escuela de Jóvenes Emprendedores de Canarias, añade, trasladan “toda la fuerza del mundo” a su familia.
Claudia Tacoronte tenía 21 años
Claudia Tacoronte Aguilera era natural de Gran Canaria y tenía 21 años. Estudiaba cuarto curso del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en México.
La joven fue asesinada el sábado en Cuautla, en el estado de Morelos. La Fiscalía estatal investiga su muerte bajo el protocolo de feminicidio y mantiene abiertas las pesquisas para determinar las circunstancias y responsabilidades.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha reclamado una investigación “inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género”, mientras que la Universidad de Granada ha mostrado su condena y ha celebrado este lunes un minuto de silencio en memoria de la estudiante.
En Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, trasladó su “cariño y apoyo” a la familia y allegados de la joven. “Con profundo dolor nos unimos al duelo por Claudia Tacoronte Aguilera, joven grancanaria de 21 años, asesinada en México mientras cursaba un intercambio universitario”, escribió en la red social X.
Claudia era vecina de Santa Brígida y había cursado estudios en el IES Nelson Mandela de Tafira y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria antes de continuar su formación en la Universidad de Granada.
También han trasladado sus condolencias representantes del Gobierno de España y de las instituciones universitarias. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, expresó su cariño a la familia, amistades y comunidad universitaria, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, lamentó el asesinato y trasladó su pésame a sus seres queridos.
La Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también han mostrado públicamente su pesar y han reclamado el esclarecimiento de los hechos.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra en contacto con el Consulado de España en México, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Gabinete de Seguridad federal apoyan a la Fiscalía de Morelos en la investigación.
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, también informó de que se ha establecido contacto con el Consulado español para ofrecer acompañamiento institucional a la familia de Claudia mientras avanzan las pesquisas.