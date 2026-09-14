Asesinada una estudiante canaria de 21 años durante un intercambio en México

Una estudiante canaria de 21 años ha sido asesinada en el estado mexicano de Morelos mientras realizaba un intercambio académico. La víctima, identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, estudiaba en la Universidad de Granada y se encontraba temporalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La Fiscalía investiga el crimen bajo el protocolo de feminicidio.
Los hechos ocurrieron el sábado en Cuautla, una localidad situada a unos 100 kilómetros al sur de Ciudad de México. Las autoridades mexicanas han establecido contacto con el Consulado General de España para mantener informada a la familia y prestarle asistencia.
La joven cursaba cuarto del grado de Educación Infantil en la Universidad de Granada, según información publicada este lunes. Había viajado a México para realizar una estancia de movilidad académica en la UAEM.
Qué se sabe del asesinato de Claudia Tacoronte
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos identificó a la víctima como Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, y confirmó que realizaba una estancia académica procedente de la Universidad de Granada.
El crimen se produjo el sábado en Cuautla, en el entorno de la Casa de la Cultura de la localidad. La Fiscalía mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar las circunstancias exactas del asesinato.
Algunas informaciones locales apuntan a un posible asalto, pero esa hipótesis todavía forma parte de la investigación y no permite establecer por ahora el móvil definitivo del crimen.
El fiscal del estado de Morelos, Fernando Blumenkron, explicó que la muerte se investiga inicialmente bajo el protocolo de feminicidio, aplicado a las muertes violentas de mujeres mientras se determina si concurrieron razones de género.
Por este motivo, resulta más preciso hablar de una investigación por posible feminicidio que dar esa calificación jurídica por cerrada.
La joven era canaria y estudiaba en Granada
Claudia Tacoronte era originaria de Canarias y estudiante de la Universidad de Granada, donde cursaba cuarto de Educación Infantil. Se encontraba en México gracias a un programa de movilidad académica.
La Universidad de Granada ha condenado el asesinato y ha mostrado su apoyo a los familiares y allegados de la estudiante. Además, ha convocado un minuto de silencio en su memoria en sus centros universitarios.
La UAEM también ha lamentado públicamente su muerte y ha reclamado que el caso sea esclarecido con perspectiva de género.
El Consulado de España sigue el caso
La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, confirmó el asesinato y señaló que las autoridades estatales habían establecido comunicación con la representación consular española para acompañar a la familia.
El Consulado General de España en Ciudad de México tiene jurisdicción sobre el estado de Morelos y sigue el caso en contacto con las autoridades mexicanas y los familiares de la joven.
La investigación deberá aclarar ahora las circunstancias del ataque y determinar si existen elementos suficientes para que el asesinato sea jurídicamente considerado un feminicidio.