Asesinada una estudiante española de 21 años durante un intercambio en México

Una estudiante española de 21 años ha sido asesinada durante una estancia de intercambio universitario en México. La joven, identificada como Claudia Tacoronte Aguilera, estudiaba temporalmente en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y procedía de la Universidad de Granada.
Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado en Cuautla, municipio situado en el estado de Morelos, en el centro del país. La Fiscalía estatal investiga la muerte bajo el protocolo de feminicidio, aplicado a las muertes violentas de mujeres.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos confirmó el fallecimiento de la estudiante y expresó su «profunda indignación» por lo sucedido. La institución trasladó además sus condolencias a la familia y amigos de la joven, a sus compañeros y a la Universidad de Granada.
La UAEM explicó que, tras conocer los hechos, activó los protocolos correspondientes y abrió canales de comunicación con la familia a través de la universidad española y de las autoridades consulares.
Asimismo, reclamó a la Fiscalía General de Morelos y al resto de autoridades competentes una investigación inmediata y exhaustiva, con perspectiva de género, que permita esclarecer lo ocurrido y evitar la impunidad.
Contacto con el Consulado de España
La gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Saravia, lamentó también la muerte de la joven y trasladó su solidaridad a sus familiares y a la comunidad universitaria.
Según indicó, las autoridades trabajan de forma coordinada desde que tuvieron conocimiento del crimen y la Fiscalía estatal ya ha iniciado las pesquisas para determinar las circunstancias de la muerte y las posibles responsabilidades.
Las autoridades mexicanas han establecido además contacto con el Consulado de España en México para prestar acompañamiento institucional a la familia de la estudiante.
El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, confirmó que la Fiscalía intervino desde el primer momento y que el levantamiento del cuerpo se realizó siguiendo el protocolo de feminicidio establecido para las muertes violentas de mujeres.
La investigación continúa abierta y, por el momento, las autoridades no han comunicado públicamente detenciones relacionadas con el crimen.