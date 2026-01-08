Adjudicadas las seis cabinas de aseos autolimpiables para el casco de La Laguna

El Ayuntamiento de La Laguna ha adjudicado el contrato para la adquisición e instalación de seis cabinas de aseos prefabricados y autolimpiables a ubicar en el casco histórico, por un importe total de 335.069 euros (IGIC incluido) y un plazo de ejecución de cuatro meses, a la empresa Proyectos e Instalación de Material Urbano SAU, a propuesta de la Mesa de Contratación, según se recoge en la Plataforma de Contratación.
Este contrato salió a licitación el pasado junio aunque el proceso administrativo se alargó ya que una de las dos empresas que concurrió presentó un recurso tras ser excluida del proceso por incumplimiento de los requisitos técnicos. Recurso que fue desestimado por el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, según se recoge en la plataforma.
El concejal del área de Obras e Infraestructuras, Ángel Chinea, expuso que “con esta intervención atendemos a una demanda muy reiterada tanto por la ciudadanía lagunera, especialmente por las personas de más edad, como por el sector turístico”. Así, “la ciudad mejora la atención a sus visitantes y ofrece unos aseos públicos modernos, adaptados y autolimpiables, además de favorecer el mantenimiento y las condiciones de la vía pública”, apuntó.
En este momento, “estamos trabajando para que esta actuación se pueda llevar a cabo cuanto antes, una vez acaben los trámites administrativos y presupuestarios preceptivos”, explicó el edil.
Las primeras actuaciones que se acometerán en este proyecto, detalló, “se centrarán en el acondicionamiento de los entornos donde se van a ubicar estos dispositivos, más concretamente en lo que se refiere a la ejecución de soleras, la conexión con las acometidas cercanas o la nivelación del suelo y la mejora de la accesibilidad, en los casos que sea necesario”.
Los aseos se instalarán en tres puntos del casco, contando cada uno con dos cabinas de uso mixto y accesibles para personas con movilidad reducida, estando una de las dos adaptada también para personas ostomizadas, según se recoge en los pliegos.
TRES UBICACIONES
En concreto, uno de los puntos donde se colocarán será en la trasera del Mercado municipal en la plaza del Cristo; otro será en el entorno de la plaza del Adelantado, y la última localización será en otra parcela municipal en la calle San Antonio, en el límite del entorno de protección de la Iglesia de Nuestra Señora de la Concepción.
Respecto a este último punto, se explica en el pliego que debido al mal estado del muro del cierre de la parcela, y que es frecuentemente objeto de pintadas y vandalismo, se propone su demolición y en su lugar se pavimentará el área con adoquines. Además, se llevará a cabo un ajardinamiento del espacio, se instalarán pilonas para delimitar la parcela y se intervendrá en la mejora de la medianeras.Los pliegos también recogen que el método de acceso por defecto es por monedas, además de pago a través de tarjeta como sistema complementario al pago en metálico, pudiéndose en todo caso posicionar en modo gratuito.
“La instalación de cabinas de aseos autolimpiables resulta una solución eficiente, práctica y sostenible, ya que no solo facilitarán el acceso a servicios higiénicos en puntos estratégicos del casco histórico, sino que también contribuirán a la mejora de la calidad de la experiencia turística y la comodidad de quienes visitan la ciudad”, recoge la memoria justificativa.