Denuncian la contratación de psicólogos sin especialidad para salud mental en el SCS

La Asociación Canaria de Psicología Clínica (ACPC) ha denunciado este martes la contratación de psicólogos sin la especialidad en Psicología Clínica para desempeñar funciones asistenciales en los servicios de salud mental del Servicio Canario de la Salud (SCS).
Según ha señalado esta entidad en un comunicado, se trata de una práctica que “vulnera” la normativa vigente y que, han advertido, puede comprometer la seguridad de los pacientes.
La asociación sostiene que profesionales sin el título de Psicólogo Especialista en Psicología Clínica están accediendo a puestos clínicos mediante contratos genéricos, procesos selectivos que no exigen la especialidad o reasignaciones internas que, a su juicio, encubren la realización de actos clínicos reservados a especialistas.
La ACPC ha afirmado que no se trata de casos aislados, sino de una situación que se estaría reproduciendo en distintas gerencias y áreas de salud del archipiélago.
El colectivo ha recordado que la atención psicológica especializada requiere competencias avanzadas en diagnóstico diferencial, intervención en trastornos mentales graves, atención a menores con problemas de salud mental y del neurodesarrollo, gestión de crisis o prevención del suicidio, capacidades que, ha asegurado, solo se adquieren a través de la formación PIR o de los procedimientos extraordinarios de homologación.
Según la asociación, encomendar estas funciones a profesionales sin dicha capacitación aumenta el riesgo de errores diagnósticos, reduce la efectividad de los tratamientos, incrementa la variabilidad asistencial y genera inseguridad jurídica tanto para los pacientes como para los propios profesionales.
La ACPC ha vinculado esta situación a la falta de un incremento significativo de plazas PIR en Canarias y a problemas estructurales como la precariedad laboral, la inestabilidad de las plantillas, la sobrecarga asistencial y la fuga de especialistas hacia otras comunidades autónomas o hacia la sanidad privada.
A juicio de la organización, el SCS está optando por cubrir vacantes con perfiles no habilitados en lugar de reforzar la red pública con especialistas, una estrategia que califica de “cortoplacista, arriesgada y contraria a la normativa sanitaria”.
Asimismo, ha considerado que la decisión responde principalmente a criterios económicos y administrativos, como la reducción de costes o la facilidad para cubrir plazas, más que a razones clínicas.
La asociación recuerda que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y la normativa estatal y autonómica establecen que las funciones clínicas especializadas en el Sistema Nacional de Salud corresponden a los psicólogos especialistas en Psicología Clínica.
Por ello, ha reclamado el “cese inmediato” de la asignación de funciones clínicas a profesionales sin especialidad, la revisión de las contrataciones realizadas en los últimos años, un aumento urgente de plazas PIR en Canarias, mejoras laborales para retener especialistas y mayor transparencia en los procesos de selección.
La ACPC ha señalado además que ya se están impugnando algunas de estas contrataciones y ha advertido de que acudirá a la vía judicial si el Servicio Canario de la Salud no rectifica esta situación.