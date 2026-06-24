El SCS pierde 3.500 bolsas de plasma por fallos de las cámaras frigoríficas

El portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Miguel Ángel Pérez del Pino, denunció ayer en el Pleno de la Cámara regional el “fracaso” en la gestión del servicio público de donación de sangre y hemoderivados, el descenso del 8,5% en las donaciones entre 2022 y 2025, pasando de 65.941 a 59.106 bolsas de sangre, la caída del índice de donación a 27,2 por 1.000 habitantes, y que se habrían desechado alrededor de 3.500 bolsas de plasma, equivalentes a unos 1.050 litros, por problemas de conservación y almacenamiento en las cámaras frigoríficas.
Durante su interpelación a la consejera, Pérez señaló la reducción de las donaciones, las reservas situadas de forma recurrente en niveles críticos y la cancelación y reprogramación de alrededor de 180 intervenciones quirúrgicas entre 2024 y 2025 por falta de existencias.
Según los datos del Sistema Nacional para la Seguridad Transfusional, solo el 23% de la sangre donada en 2024 se destinó a transfusiones, mientras que el 77% restante, del cual un 56% es plasma sanguíneo, se utiliza para la elaboración de medicamentos hemoderivados. Recordó que Canarias únicamente produce alrededor del 35% de los hemoderivados que necesita y depende en el 65% de hemoderivados importados para cubrir la demanda.
Esta afirmación fue negada por la Consejera, Esther Monzón, quien afirmó que “Canarias es autosuficiente” y envió un mensaje de “tranquilidad” a la ciudadanía al generar una “inquietud innecesaria”. El stock activo “cambia constantemente” debido a las entradas y salidas de unidades, y que todos los hospitales tienen sus reservas que se reponen diariamente.
Un tercio perdido
El diputado socialista denunció los problemas de conservación y almacenamiento detectados en las cámaras frigoríficas, que obligó a desechar alrededor de 3.500 bolsas de plasma, equivalentes a unos 1.050 litros, por la incapacidad de mantener las condiciones de calidad exigidas. “Han tirado la voluntad y la sangre de los donantes, así como 5,5 millones de euros adicionales para comprar de nuevo todo el plasma desechado”.
Recordó que el Grupo Socialista presentó durante la tramitación de los Presupuestos de Canarias para 2026 una enmienda para destinar una primera inversión plurianual de cuatro millones de euros a la renovación de las instalaciones de almacenamiento y gestión de sangre y hemoderivados en ambas provincias, que fue rechazada por los grupos que apoyan al Gobierno. La gestión sanitaria del actual Gobierno refleja una “preocupante falta de planificación y capacidad de gestión”.
Esther Monzón respondió que las donaciones globales aumentaron el 2,14% hasta mayo, registrando 25.609, 536 más, destacando las hospitalarias (5,22% más). Avanzó la reactivación de campañas de donación en La Palma, La Gomera y El Hierro, hasta ahora sin despliegue de unidades móviles. Afirmó que se dotaron 500.000 euros para un ultracongelador y 15 congeladores para las sedes de ambas capitales y se licitará una macrocámara para El Pino.