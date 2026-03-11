Canarias registra en 2025 el cuarto año con menos donaciones de sangre desde 2000

Las donaciones de sangre en Canarias mantienen una preocupante tendencia a la baja. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia registró 59.106 donaciones de sangre y aféresis en el archipiélago durante el año 2025, lo que ha supuesto un descenso del 2,67 % en relación a 2024, que alcanzó un total de 60.728.
En los últimos cuatro años, las donaciones de sangre y aféresis han descendido más de un 11 %, al pasar de las 66.554 en 2021 a las 59.106 totales el pasado año, es decir 7.448 menos. Y si nos remontamos a los últimos 25 años, los registros de 2025 lo colocan en el cuarto peor dato, consultando las estadísticas del ISTAC que reflejan solo donaciones.
A pesar de esta “ligera reducción”, según señala Sanidad, el sistema sanitario canario “ha logrado mantener la autosuficiencia en componentes sanguíneos, garantizando la cobertura de las necesidades asistenciales gracias al compromiso solidario de la población”.
En total, 45.578 personas donaron sangre en Canarias durante el pasado año. Además, 11.445 ciudadanos acudieron con la intención de donar ,pero no pudieron hacerlo al no cumplir alguno de los requisitos establecidos en los criterios médicos.
Uno de los rasgos más destacados del modelo canario es el peso de la donación extrahospitalaria, que continúa siendo el pilar del sistema. En 2025, el 75,4 % de las donaciones se realizaron fuera de los hospitales, mientras que el 24,6 % se efectuaron en el ámbito hospitalario.
Las unidades móviles siguen siendo el principal referente y canal de acceso a la donación de sangre, con un total de 34.080 donaciones (57,6 % del total). Les siguen los hospitales, con 14.560 donaciones (24,6 %), y los puntos fijos de donación, que registraron 10.466 donaciones (17,7 %).
Sin embargo, hay que recordar que en los últimos dos años las unidades móviles apenas han viajado a El Hierro y La Gomera, según han denunciado los representantes de los trabajadores del Banco de Sangre, por lo que el 100 % de las mismas se han recogido en los puntos ubicados en los Hospitales Insulares.
Provincias e islas
La evolución territorial muestra comportamientos diferentes entre las dos provincias. En la provincia de Las Palmas concentró el 57,2 % de las donaciones (33.819), mientras que Santa Cruz de Tenerife contabilizó 25.287 donaciones (42,8 %).
Por islas, Gran Canaria encabeza el número de donaciones con 27.686, seguida de Tenerife con 23.455. A continuación se sitúan Fuerteventura, con 3.192 donaciones, y Lanzarote, con 2.941. También destaca la participación de La Palma, con 1.383 donaciones, mientras que La Gomera y El Hierro aportaron 250 y 199 donaciones.
Durante 2025 se incorporaron 8.725 nuevos donantes, lo que representa el 19,1 % del total, un indicador clave para la sostenibilidad del sistema transfusional a medio y largo plazo.
En cuanto al perfil de los donantes, el grupo más numeroso se sitúa entre los 36 y 55 años, y representa más de la mitad de la base donante. Mientras los jóvenes de 18 a 24 años suponen el 13,5 %, un segmento en el que se ha reforzado la captación para garantizar el relevo generacional.
En términos de participación, el 56,7 % de los donantes fueron hombres y el 43,3 % mujeres. Además, el 85,5 % de las donaciones procedían de españoles, y crece la participación de Iberoamericanos y europeos.
Los últimos 25 años
Hay que acudir a los tres primeros años del siglo XXI para ver peores registros a las 59.106 donaciones de sangre y aféresis de 2025, que supera a los datos de las donaciones -solo de sangre- de los años 2000 (53.823), 2001 (55.680) y 2002 (57.683).
En los siguientes años las donaciones fueron en ascenso hasta su punto álgido en 2009 donde se registró un récord de 70.502. A partir de ahí, descendieron hasta 2014 (62.740) y, tras un nuevo repunte en 2018 hasta las 66.816 donaciones, ha iniciado un descenso continuado, solo cortado en 2021 por 62.862 donaciones.
Puntos fijos y hospitalarios donde poder donar en Tenerife
Para donar sangre en Tenerife se puede acudir a los puntos fijos situados en la calle Méndez Núñez de Santa Cruz, de lunes a viernes de 8.15 a 20.30 horas, y en el Centro de Salud de San Isidro, de lunes a viernes de 8.15 a 19.30 horas.
Y en la red hospitalaria se puede acudir al HUC, sin cita previa, de domingo a viernes y festivos de 8.30 a 21.30 y los sábados de 8.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.00 horas; al Hospital de La Candelaria, sin cita previa, de lunes a viernes de 8.00 a 20.00 y los sábados de 9.00 a 13.00 horas, excepto festivos; a San Juan de Dios, de lunes a viernes de 10.30 a 12.30 horas, excepto festivos; y a Hospiten Bellevue, con cita previa, de lunes a viernes de 11.00 a 14.30