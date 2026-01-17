El Istac lo confirma: este es el producto agrícola que más se encareció en Canarias en 2025

La lechuga fue el producto agrícola que más se encareció en Canarias en 2025, concretamente un 46,1%: el pasado noviembre, el kilo en origen estaba a 1,11 euros cuando doce meses antes valía 0,76 euros.
Así figura en la estadística de precios agrícolas publicada por el Instituto Canario de Estadística (Istac), donde también se recogen notables incrementos de precios en productos como los pimientos (30,0%), las cebollas (29,9%), los aguacates (24,5%) o las piñas tropicales (23,4%).
Por el contrario, los bubangos y las coles fueron los productos que más bajaron de precio en origen el año pasado.
En el caso de los bubangos, el descenso anual fue del 39,5% (en noviembre de 2024 se pagaban a 1,57 euros el kilo y hace dos meses, a 0,95).
Las coles pasaron, en idéntico periodo, de 0,63 a 0,43 euros, lo que supone un descenso del 31,7%.
También bajaron de precio las papas para consumo (-18,0%), las calabazas (-17,2%) o las naranjas (-10,6%).
El Istac actualiza cada mes los precios semanales de los productos agrícolas que trasladan principalmente las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) y Organizaciones Productoras de Plátanos (OPP).
Ofrece el precio medio al que se vende en origen, esto es, el percibido por la comunidad agrícola, no el que paga el consumidor final.