El combustible dispara los precios hasta el 3% en Canarias en marzo

El fuerte encarecimiento que acumulan los combustibles a raíz del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y Líbano confirmó el pasado mes de marzo su efecto sobre la inflación en Canarias, donde los precios experimentaron un acusado incremento del 0,9% con respecto a febrero y del 3% en relación con marzo del año pasado, la mayor subida en casi dos años (desde junio de 2024).
En las Islas el coste del carburante se incrementó un 11% en relación con febrero y casi el mismo porcentaje en lo que va de año. Si se compara el precio con el de marzo del año pasado, gasolina y gasóleo cuestan un 9,9% más caros. Se da la circunstancia, además, de que el encarecimiento en el Archipiélago supera la media nacional, que registra un alza del 8,6%.
El combustible es uno de los responsables principales de la subida del IPC en Canarias, pero no el único. Hay otros productos básicos de alimentación que continúan su escalada, como los huevos, que cuestan hoy un 17,4% más que hace un año, la carne de vacuno, que está un 13,2% más cara, o el pollo, que se ha encarecido un 8,2%, siguiendo la tendencia de los últimos meses. Por el pescado fresco o congelado se paga ahora un 7,5% más que en marzo del año pasado.
Se encarece la ropa
Llama la atención también el mayor precio de las frutas frescas en las Islas en el último año, con un 4,7% más frente al 0,5% de media nacional. Solo entre enero y marzo estos productos han subido un 3,5% en Canarias.
El grupo de vestido y calzado también registró en marzo un encarecimiento destacado, con un 6,5% más en relación con el mismo mes del año pasado. En comparación con febrero, la subida fue del 7.5%.
Por el contrario, el aceite y las grasas continúan dando un respiro a los bolsillos de las familias, con un descenso del 8,5%, prácticamente el único significativo en la cesta de los productos básicos. También registró un descenso interanual, aunque leve, el precio de los cereales y derivados, que cuestan un 0,8% menos.
Los datos generales muestran que en Canarias el Índice de Precios de Consumo se incrementó el 3%, por debajo de la media nacional, del 3,4% en evolución interanual. La subida del 0,9% mensual en las Islas también fue más baja que la media estatal, que alcanzó el 1,2%. Los datos por provincias muestran la misma evolución, si bien los alimentos se han encarecido más en la tinerfeña y la ropa en Las Palmas.
Actuar sobre el foco de los sobrecostes
Para la patronal tinerfeña CEOE, los datos ponen de manifiesto una aceleración clara en la evolución reciente de los precios, tras varios meses de moderación, situando la inflación en niveles no observados en los últimos meses. Así, advierte de que este repunte vuelve a evidenciar la especial vulnerabilidad de Canarias ante las tensiones internacionales en los costes energéticos, en un territorio donde los sobrecostes asociados al transporte, la insularidad y la dependencia exterior amplifican el impacto de cualquier shock externo. Por ello, insiste en que resulta imprescindible una respuesta específica y adaptada a la realidad económica del Archipiélago, que actúe de forma directa sobre los principales focos de sobrecoste, especialmente el combustible, el transporte y la conectividad.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña, Santiago Sesé, advirtió de que el encarecimiento de los insumos tendrá un impacto directo en el consumo de los ciudadanos y, en consecuencia, en la actividad de los establecimientos comerciales.
Santiago Sesé señaló que este contexto económico puede traducirse no solo en una reducción de la capacidad de consumo de la población, sino que también tendrá incidencia en el tejido comercial.