El Corpus Christi de La Orotava 2026 incluirá al Teide, el Papa y Cruz Roja en honor a la Virgen del Carmen

La Villa de La Orotava ya prepara uno de sus actos más emblemáticos con la confección de la alfombra del Corpus Christi de 2026, que este año llevará por título “Paraíso canario, ofrenda a la Virgen del Carmen”, en continuidad con la temática desarrollada en 2025.
El diseño incorpora múltiples referencias al Archipiélago, con elementos reconocibles como el Teide, el mar de nubes o el pinzón azul, junto a especies vegetales características como los tajinastes o el hibiscus. Todo ello se integra en una composición donde predominan los tonos cálidos, reforzando la idea de un paraíso natural que sirve de ofrenda a la Virgen del Carmen.
Uno de los aspectos más destacados de la alfombra de este año es la inclusión del Papa, en un guiño a la actualidad, ya que la celebración del Corpus tendrá lugar un día antes de su visita. A ello se suma la presencia de la Cruz Roja, representada como símbolo de solidaridad con los migrantes, incorporando así un mensaje social dentro del conjunto artístico.
Los trabajos de elaboración comenzaron el pasado lunes con el trazado del diseño sobre la plaza del Ayuntamiento, y está previsto que el próximo miércoles se inicie la colocación de la tierra volcánica, uno de los momentos más esperados del proceso.
Además, la edición de este año destaca por la participación conjunta de tres generaciones de alfombristas, lo que refleja la continuidad de una tradición profundamente arraigada en el municipio y el relevo generacional que garantiza su futuro.
La alfombra del Corpus de La Orotava vuelve así a combinar arte, identidad y actualidad en una de las manifestaciones culturales más reconocidas de Canarias.