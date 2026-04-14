Abren el plazo de inscripción para participar en la tradicional romería de La Orotava

Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la próxima romería en honor a los santos patronos, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, que tendrá lugar el próximo 14 de junio a partir de las 13.30 horas, recorriendo el trayecto habitual desde San Francisco hasta El Calvario.
La romería, con la estructura tal y como se conoce hoy en día, es organizada desde 1936 por el Liceo de Taoro en colaboración con el Ayuntamiento de La Orotava, consolidándose como uno de los principales referentes festivos de Canarias. Este año la celebración alcanza su 90º aniversario, aunque cumple su 89ª edición debido a la suspensión durante la pandemia.
Para esta edición se contará con un máximo de 75 carretas participantes, a la que se suma la que llevará a la romera mayor y su corte. Para esta jornada se estima la participación de más de 25.000 personas entre romeros y visitantes, lo que vuelve a poner de manifiesto el gran arraigo y poder de convocatoria de esta cita.
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde este 13 de abril hasta el 13 de mayo. Durante las tres primeras semanas, el proceso estará reservado exclusivamente a carretas o carros de propietarios residentes en el municipio. Las inscripciones deberán formalizarse de manera presencial en la secretaría del Liceo de Taoro, en horario de lunes a viernes de 10:00 a 13.00 horas y lunes y jueves de 16.00 a 18.30 horas, o a través del correo electrónico info@liceodetaoro.es, adjuntando la documentación requerida y el comprobante de pago.
Las carretas que lleven grupo, deben inscribirse conjuntamente, y tendrán preferencia de ubicación entre las 40 primeras. Y los grupos folclóricos dados de alta como tal en el censo municipal deben inscribirse indicando el tipo de grupo, su número de registro de Asociaciones de Canarias y su composición. Estos podrán elegir, de forma voluntaria, entre las 30 primeras carretas el número de salida, respetando a las que tengan grupo propio.
NORMAS
En el reglamento de Liceo de Taoro se recogen las normas destinadas a garantizar el correcto desarrollo del evento, la seguridad de los asistentes y la protección de los animales. Así, entre los aspectos más relevantes, se establece que las carretas deberán cumplir estrictas condiciones técnicas de seguridad, incluyendo sistema de freno delantero, pértigo adecuado y correcta distribución del peso.Es obligatorio disponer de extintor y solo se puede usar carbón vegetal en los braseros.