Plenilunio 2026 ya tiene temática en Santa Cruz de Tenerife: los Cuatro Elementos, 500 drones y más de 100 actividades

Los Cuatro Elementos (Tierra, Aire, Fuego y Agua) centrarán este año la temática de la 18º edición de Plenilunio en la capital tinerfeña, un esperado evento que se celebrará del 2 al 4 de octubre y que volverá a presentar una amplia programación en base a la cultura, la música en directo, el ocio familiar, la gastronomía y el comercio en la calle con el objetivo de dinamizar la ciudad.
La consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha avanzado que este año Plenilunio llegará repleto de grandes novedades, entre ellas su expansión, por vez primera, hacia las Ramblas. “Vamos a hacer cosas en esta zona comercial para también contribuir a su dinamización económica, ya que es una de las grandes apuestas del Ayuntamiento”.
Para poner toda la maquinaria en marcha, la Sociedad de Desarrollo prevé movilizar más de 420.000 euros en contratos municipales, de los cuales ya se han adjudicado varios, como el del espectáculo nocturno de 500 drones o el desarrollo de ludotecas infantiles. Además se tendrán que ir otorgando los de seguridad, estructuras y mobiliario (carpas, escenarios, mesas y sillas, etcétera), electricidad o seguridad para las zonas de mayor afluencia de público.
El contrato de más cuantía de los adjudicados por el área recae por el momento en el espectáculo Drone Light Show 500 Los Cuatro Elementos, con un importe cercano a los 80.000 euros. La empresa Umiles Entertainment ha sido la beneficiaria, quien se encargará de realizar la noche del 2 de octubre, cuando arrancará Plenilunio, el despliegue de estas unidades aéreas que, junto a efectos audiovisuales, iluminarán la avenida Marítima y el puerto capitalino.
La concejala apunta a que Plenilunio busca reactivar el comercio de la ciudad mediante una programación con más de cien actividades pensadas para todas las edades, desde familias hasta quienes están interesados en la oferta musical y comercial.
A través de un programa de actividades que se desarrollará en diversos enclaves de la ciudad, como el parque García Sanabria, parque Bulevar, plaza de El Príncipe y la Alameda del Duque, los ciudadanos podrán disfrutar de propuestas creativas y actuaciones en directo, las cuales aún no han sido confirmadas por el Ayuntamiento.
Plenilunio busca fomentar el consumo local y poner en valor el patrimonio con una experiencia tangible de Santa Cruz.