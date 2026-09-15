Haridian De la Rosa, una joven amazona de Tenerife que cabalga hacia el Campeonato de España

Con apenas 15 años, Haridian De la Rosa ya sabe lo que significa enfrentarse a uno de los grandes retos de la equitación de resistencia. La joven amazona tinerfeña disputará el próximo sábado 26 de septiembre el Campeonato de España Junior de Raid sobre una distancia de 100 kilómetros, que se celebrará en La Vecilla, en León, donde representará a Canarias.
Haridian pertenece al Equipo de Raid Las Cumbres y al Centro Hípico Del Norte, ubicado en Ravelo, El Sauzal, y afrontará esta importante cita acompañada por su entrenador, Samuel Santos, quien ha sido una figura fundamental en su evolución deportiva.
Su historia con los caballos comenzó casi por casualidad. Tenía 10 años cuando acudió a un campamento de verano y decidió probar una clase de equitación para acompañar a una amiga del colegio. Aquella primera experiencia terminó convirtiéndose en una pasión. Dos años después, con solo 12, ya había comenzado a competir.
Desde entonces, su progresión ha sido constante, acumulando buenos resultados y varios podios. En 2025 dio uno de sus grandes pasos al proclamarse campeona de Canarias Junior de 100 kilómetros con tan solo 14 años. En 2026 volvió a subir al podio autonómico, esta vez como subcampeona de Canarias, resultados que la han situado entre las jóvenes amazonas más destacadas de las Islas dentro de esta exigente disciplina.
Aunque también ha tenido contacto con otras modalidades, como el salto, el Raid terminó imponiéndose como su verdadera pasión. Una especialidad que exige no solo capacidad de montar, sino también resistencia, preparación, estrategia y una estrecha conexión entre jinete y caballo.
Su trayectoria tiene además una particularidad: Haridian no tiene caballo propio. Compite con los ejemplares de su entrenador, una circunstancia que no ha frenado su progresión ni sus aspiraciones deportivas.
Tampoco procede de una familia vinculada a la equitación. Nadie de su entorno familiar monta a caballo ni está relacionado con este deporte. Su llegada al mundo ecuestre fue, por tanto, fruto de aquella casualidad de los 10 años que terminó transformándose en una vocación.
Ahora, aquella niña que se acercó a los caballos para acompañar a una amiga tiene ante sí uno de los mayores desafíos de su todavía corta carrera. El próximo sábado, Haridian De la Rosa estará en La Vecilla para medirse con las mejores jóvenes especialistas del país y defender los colores de Canarias en el Campeonato de España Junior de 100 kilómetros.