El Tenerife vuelve a la senda del triunfo y logra su segunda victoria en casa (2-0)

El CD Tenerife se impuso con claridad 2-0 al Leganés y asalta la tercera posición de la clasificación tras cinco jornadas jugadas. Enric Gallego volvió a ser decisivo con un doblete, pero el triunfo blanquiazul también tuvo mucho que ver con el trabajo de Juanjo Sánchez en la medular y de Víctor Moreno entre líneas. El primero sostuvo al equipo con un despliegue enorme, mientras el ex del Villarreal aportó desequilibrio y claridad en la media punta.
El partido arrancó con un Leganés excesivamente intenso en los duelos individuales y un Tenerife al que le costó unos minutos entrar en ritmo. El árbitro, además, permitió que los visitantes acumularan faltas muy pronto, aunque los blanquiazules fueron creciendo con el paso del tiempo.
El dominio local encontró su principal argumento en la medular, donde Juanjo y Fabricio se adueñaron del centro del campo y sostuvieron el progresivo crecimiento de los de Álvaro Cervera. El Tenerife empezó a jugar más cerca del área rival y terminó encontrando el premio.
En el minuto 25 llegó el 1-0. Zico derribó a Enric Gallego dentro del área y el colegiado, tras revisar la acción en el monitor, señaló el punto de penalti. El propio delantero catalán asumió la responsabilidad. Gallego encaró a Luca Zidane y, con una tranquilidad enorme y un disparo fulminante, batió al guardameta pepinero para adelantar al Tenerife. Tercera diana de la temporada para el atacante, que acaba de cumplir 40 años.
El gol no relajó a los blanquiazules. Al contrario. El Tenerife borró del partido al Leganés y se lanzó en busca del segundo. David Rodríguez vio la amarilla en el minuto 27 y, cinco después, llegó una nueva ocasión que terminó en gol, aunque fue anulada por fuera de juego. Víctor Moreno protagonizó una gran acción individual y puso un excelente balón al segundo palo, donde Gallego apareció para cabecear a la red. El tanto no subió al marcador por posición antirreglamentaria del punta.
El dominio blanquiazul era ya evidente y Fabricio volvió a rozar el segundo en el minuto 38 con un potente disparo diagonal que se marchó desviado.
Fue la última acción destacada de una primera mitad en la que el Tenerife fue claramente superior al Leganés. Los de Cervera mandaron, tuvieron las mejores ocasiones y dejaron la sensación de que el 1-0 se quedaba incluso corto al descanso.
Gooool GALLEGOOOO 1-0 #TenerifeLeganés pic.twitter.com/ButvU5Jzbp— Samuel 🇮🇨 🏴 (@Samueldelgado96) September 13, 2026
Sentencia también de Gallego
La segunda parte mantuvo el guion de la primera: un Tenerife intenso, agresivo tras pérdida y dispuesto a no concederle al Leganés ni un respiro. Los visitantes intentaron hacerse con una mayor cuota de posesión, pero los de Cervera siguieron imponiendo su ritmo.
La presión adelantada volvió a ser una de las grandes armas blanquiazules. En el minuto 51, una recuperación en campo rival terminó con Nacho Gil probando fortuna con un potente disparo que se marchó fuera por muy poco. Diez minutos después, el propio Gil volvió a rozar el gol con un centro envenenado que obligó a Luca Zidane a intervenir con la mano para evitar que el balón terminara dentro.
Dani Fernández, que disfrutó de su primera titularidad del curso y firmó una actuación más que notable, dejó su sitio en el minuto 65 a Gerard Valentín. Y el fichaje no pudo tener un estreno mejor. En su primer contacto con el balón, el extremo catalán fabricó una asistencia de gol.
César buscó en largo a Valentín, que ganó la línea de fondo y puso el balón en el corazón del área. Allí apareció, una vez más, Enric Gallego para rematar por abajo y volver a superar a Zidane. Minuto 73, 2-0 y cuarta diana de la temporada para la ‘burrita vieja’, que sigue empeñado en demostrar que los 40 años no son ninguna frontera.
Con el partido ya encarrilado, Cervera aprovechó los últimos minutos para dar entrada también a Christian Gomis, que debutó con la camiseta blanquiazul. El Tenerife cerró así una noche redonda que le permite asaltar la tercera posición de la clasificación y confirmar que el equipo del ascenso tiene todavía mucho que decir en Segunda.