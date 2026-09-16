El alpinista canario Juan Diego Amador llega al Manaslu bajo la lluvia: su próximo objetivo, 5.600 metros

El alpinista canario Juan Diego Amador ha completado este miércoles la aproximación al campo base del Manaslu, situado a unos 4.800 metros, después de una semana y alrededor de 110 kilómetros de recorrido. Su siguiente objetivo será ascender este jueves, 17 de septiembre, hasta el Campo I, a unos 5.600 metros.
Amador partió desde Besishahar, a unos 800 metros de altitud, dentro del Desafío Colossus Manaslu 8.163m., la expedición con la que pretende alcanzar la octava montaña más alta del planeta sin utilizar oxígeno artificial y llevando el equipo su propio material.
El Manaslu alcanza los 8.163 metros, una altura recogida también por la documentación oficial del Departamento de Turismo de Nepal.
La lluvia marca la llegada de Juan Diego Amador al Manaslu
La meteorología ha condicionado toda la aproximación. Según explica el propio montañero desde el Himalaya, la lluvia prácticamente no ha dado tregua durante el recorrido y el equipo ha llegado incluso a utilizar paraguas durante algunas etapas.
Las condiciones encajan con las dificultades registradas estos días en la montaña. La temporada de otoño del Manaslu está sufriendo precipitaciones intensas y nevadas que han retrasado las operaciones en altura y elevado el riesgo de avalanchas.
Además, Nepal continúa afrontando las consecuencias de las graves inundaciones registradas desde finales de agosto. La ruta de senderismo del Manaslu también sufrió daños, aunque las autoridades nepalíes confirmaron el 10 de septiembre su reapertura tras reparar varios tramos y puentes afectados.
Pese al tiempo, Amador confía en que las condiciones mejoren conforme avance septiembre. Mientras espera una ventana más favorable, el equipo continuará con el proceso de aclimatación a la altitud.
Próximo objetivo: alcanzar el Campo I
El plan inmediato pasa por realizar este jueves un primer porteo de material y alimentos hasta el Campo I, situado a unos 5.600 metros.
La subida permitirá al grupo dejar parte del equipo necesario para las próximas fases y, al mismo tiempo, continuar adaptando el organismo progresivamente a la falta de oxígeno.
El objetivo final del Desafío Colossus Manaslu es abordar los 8.163 metros del Manaslu sin oxígeno artificial y sin porteadores de altura, según la filosofía deportiva planteada por la expedición.
Amador ya explicaba antes de comenzar el reto la exigencia que suponía volver a un ochomil. El tinerfeño ha coronado anteriormente el Cho Oyu, el Gasherbrum II y el Everest, convirtiéndose en 2004 en el primer canario que alcanzó la cumbre más alta del mundo.
Más de 400 alpinistas esta temporada en el Manaslu
Su llegada al campo base se produce, además, en una de las temporadas con mayor concentración de montañeros en esta montaña.
Datos atribuidos al Departamento de Turismo de Nepal elevan a 422 los escaladores extranjeros autorizados para intentar el Manaslu este otoño, distribuidos en 35 expediciones. La montaña concentra así 422 de los 441 permisos expedidos para las distintas cumbres nepalíes en ese recuento.
Amador ha expresado su sorpresa por las dimensiones del campo base y ha criticado el modelo de ascensión predominante entre las expediciones comerciales.
Según relata el canario, gran parte de los participantes recurrirá a empresas especializadas, oxígeno suplementario y personal de apoyo en altura. Su proyecto, por el contrario, pretende mantener una fórmula basada en la autonomía durante la expedición y el transporte del material por parte del propio equipo.
El siguiente paso llegará este jueves con la primera subida hacia el Campo I del Manaslu. Será una nueva jornada de aclimatación antes de afrontar progresivamente las cotas superiores de la montaña.