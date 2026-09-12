Rumbo al Manaslu entre barro y temporal: la odisea del canario Juan Diego Amador tras un derrumbe en el Himalaya

El alpinista tinerfeño Juan Diego Amador ha iniciado la aproximación al Campo Base del Manaslu (8.163 metros) en el Himalaya, dentro del denominado Desafío Colossus. El deportista canario asume la jefatura de una expedición internacional que busca coronar la octava montaña más alta de la Tierra sin oxígeno artificial y sin ayuda externa, según se detalla en la nota de prensa difundida por su equipo.
El grupo, compuesto por nueve alpinistas de distintas procedencias, eligió a Amador para liderar la logística y la toma de decisiones por su trayectoria en montañas de gran altitud. En la expedición participa también el vasco Álex Txicon, quien suma más de diez cimas superiores a los 8.000 metros. La convivencia, el reparto de porteos y la organización de las rotaciones en los campos de altura serán factores clave para completar el ascenso con un estilo deportivo limpio.
Un derrumbe modifica la ruta inicial hacia el Manaslu
Las intensas lluvias registradas en Nepal han obligado a modificar los planes iniciales de marcha. Un derrumbe provocó el cierre del paso habitual por Machhi Khola, lo que forzó al equipo a desviarse hacia Besi Shahar para acceder por la vía que suele utilizarse para el descenso.
A pesar de las complicaciones por el barro y el agua acumulada en el terreno, la expedición ha alcanzado la localidad de Larche, situada a 4.300 metros de altitud. La previsión del grupo pasa por cruzar el cuello de montaña de Larkke Pass (5.106 metros) para llegar a Sama Gaon (3.500 metros) antes de fijar el Campo Base a 5.000 metros de altitud.
Retraso del monzón seco y exigencia física
La evolución meteorológica es una de las principales preocupaciones de la expedición. La persistencia de las precipitaciones indica un retraso en la llegada del monzón seco, condición que puede acumular grandes cantidades de nieve en las cotas superiores del gigante nepalí y dificultar el avance de los escaladores.
Amador ha señalado asimismo la exigencia física que supone este reto en comparación con sus anteriores expediciones en el Himalaya, donde logró coronar el Everest, el Cho Oyu y el Gasherbrum II. El alpinista afronta esta cita tras someterse a meses de preparación y controles médicos específicos.
El Desafío Colossus cuenta con el patrocinio principal de la firma Dormitorum, además del respaldo institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, Deporte Lagunero y Volcano Teide.