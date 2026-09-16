Madony, testigo del asesinato de la canaria Claudia Tacoronte en México: “Vimos que corría un hombre; no se le pudo dar alcance”

Madony, uno de los testigos del asesinato de la joven canaria Claudia Tacoronte en México, ha relatado cómo varios vecinos intentaron perseguir al hombre que huyó del lugar tras el ataque. Las autoridades mexicanas centran ahora la búsqueda en Francisco Javier “N”, conocido como El Trompas, señalado como principal sospechoso del crimen.
“Al voltear vimos que corría un hombre pero, desgraciadamente, nos llevaba mucha ventaja. Tratamos de correr. Unos vecinos fueron en moto y todo. El sujeto se metió entre las cañas. No se le pudo dar alcance”, ha explicado Madony en declaraciones a Televisión Canaria.
Las cámaras de seguridad de la zona también captaron a un individuo huyendo. En las imágenes difundidas durante las últimas horas aparece un hombre vestido con ropa clara y una mochila negra alejándose rápidamente del lugar.
Buscan a ‘El Trompas’ por el asesinato de Claudia Tacoronte
La investigación ha dado un nuevo paso este miércoles, 16 de septiembre. Según la información difundida por EFE, las autoridades mexicanas buscan como sospechoso a Francisco Javier “N”, alias ‘El Trompas’, un hombre que ya habría sido grabado anteriormente cometiendo robos en Cuautla.
Vecinos de la zona lo habrían identificado de manera extraoficial después de analizarse diferentes vídeos relacionados con el ataque. Fuentes próximas a la investigación citadas por El País también sitúan a El Trompas como el principal objetivo de las autoridades y señalan que habría sido captado en otros intentos de robo.
En concreto, la ropa observada en esas grabaciones coincide con la descripción aportada por testigos: parte superior blanca, pantalón corto claro y una mochila negra. Por el momento, no se ha producido ninguna detención, según la información disponible este miércoles.
La Fiscalía General del Estado de Morelos mantiene abierta la investigación bajo el protocolo de feminicidio. El fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar, ha mantenido además contactos con la representación consular española mientras avanzan las diligencias. El Gobierno de Morelos asegura que mantiene la colaboración con las autoridades españolas para esclarecer los hechos.
Entre las líneas estudiadas figura un posible intento de robo, aunque la Fiscalía no ha cerrado otras hipótesis. Por tanto, el móvil del asesinato todavía no ha sido determinado oficialmente.
Claudia llevaba pocas semanas en México
Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a México apenas unas semanas antes para realizar una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La joven residía en Cuernavaca, capital de Morelos, y se había desplazado a Cuautla para participar en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. El ataque se produjo el sábado, 12 de septiembre, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura.
Su hermana, Lara Tacoronte, ha explicado públicamente que Claudia llevaba alrededor de tres semanas en México. Según su relato, el agresor habría intentado robarle el teléfono móvil, la joven salió corriendo y posteriormente fue alcanzada y apuñalada.
La hipótesis del robo coincide con una de las vías que maneja la investigación, aunque todavía no puede darse por establecido oficialmente que ese fuera el móvil.
El asesinato ha provocado movilizaciones de estudiantes de la UAEM para reclamar más seguridad. Claudia es además una de las jóvenes vinculadas a la comunidad universitaria asesinadas durante los últimos meses en Morelos, una situación que ha generado protestas entre alumnado y familias.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) recogidos por EFE, entre enero y julio de 2026 fueron asesinadas 69 mujeres en Morelos: 21 casos fueron contabilizados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos. El organismo mantiene publicados los datos oficiales de incidencia delictiva correspondientes a ese periodo.