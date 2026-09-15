‘El Trompas’, el hombre al que buscan por el asesinato de la canaria Claudia Tacoronte

Las autoridades mexicanas buscan a un hombre conocido como El Trompas como principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, la estudiante canaria de 21 años asesinada el pasado sábado en Cuautla, en el estado mexicano de Morelos.
Fuentes cercanas a la investigación han confirmado el apodo a EL PAÍS, que señala además que el individuo había sido grabado anteriormente en varios comercios de la ciudad.
La investigación ha relacionado esas imágenes con las obtenidas después del crimen. La ropa coincide con la descripción aportada por testigos y con las grabaciones de cámaras privadas próximas a la Casa de la Cultura de Cuautla: camiseta blanca, pantalón corto claro y mochila negra.
La Fiscalía de Morelos ya había confirmado a EL ESPAÑOL que el hombre captado por las cámaras huyendo de las inmediaciones del lugar del ataque es el principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte.
El sospechoso aparece en imágenes de otros robos
Según publica EL PAÍS, unas horas antes del asesinato una cámara de seguridad de un establecimiento de Cuautla grabó al mismo hombre en un supuesto intento de robo. Las imágenes fueron registradas sobre las 13.15 horas del sábado, varias horas antes del ataque a Claudia.
El periódico señala que una fuente vinculada a la investigación identifica al individuo de esas grabaciones como El Trompas y confirma que se trata del mismo sujeto al que buscan las autoridades por el crimen de la estudiante canaria.
También han circulado imágenes relacionadas con el robo de una bicicleta en Casasano, otra zona de Cuautla. En ellas aparece un hombre con una vestimenta similar.
EL ESPAÑOL había informado previamente de estos testimonios vecinales y señalaba que algunas fuentes del municipio llaman al sospechoso Paco y lo describen como un ladrón conocido en la zona. El propio medio precisa que tanto ese nombre como esas referencias proceden exclusivamente de testimonios de vecinos.
Por tanto, las informaciones disponibles utilizan dos denominaciones diferentes: EL PAÍS asegura, citando fuentes próximas a la investigación, que el sospechoso es conocido como El Trompas; mientras que Paco procede de fuentes vecinales citadas por EL ESPAÑOL.
La hipótesis del robo en el asesinato de Claudia Tacoronte
Claudia Tacoronte fue atacada poco antes de las 20.50 horas del sábado en las proximidades de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde se alojaba con motivo de una feria relacionada con plantas medicinales.
Tras ser apuñalada, la joven consiguió pedir auxilio y buscar refugio. Algunos vecinos acudieron al escuchar sus gritos y varios trataron incluso de perseguir al agresor, según la reconstrucción publicada por EL PAÍS.
La principal hipótesis que maneja la Fiscalía de Morelos es un posible robo, aunque las autoridades han insistido en que mantienen abiertas las diferentes líneas de investigación. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, ha señalado además que las diligencias se desarrollan bajo el protocolo de feminicidio y con perspectiva de género.
Claudia tenía 21 años, era natural de Gran Canaria y cursaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada. Llevaba pocas semanas en México dentro de un programa de movilidad académica con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Las autoridades mexicanas mantienen ahora la búsqueda del hombre que aparece en las grabaciones y que se ha convertido en el principal objetivo de la investigación.