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Atropellan a una mujer en la avenida Tres de Mayo

El 112 Canarias recibió varias llamadas de alerta procedentes de la Policía Local y la Policía Nacional que informaban del atropello de una persona en la vía, quien finalmente fue trasladada al HUNSC
Avenida Tres de Mayo con La Salle, en Santa Cruz de Tenerife. Google Maps
Avenida Tres de Mayo con La Salle, en Santa Cruz de Tenerife. Google Maps
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Una mujer de 75 años ha resultado herida este miércoles tras ser atropellada Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

El accidente se produjo a las 10.34 horas en la confluencia de la avenida Tres de Mayo con la avenida La Salle, una de las principales zonas de circulación de la capital tinerfeña.

El 112 Canarias recibió varias llamadas de alerta procedentes de la Policía Local y la Policía Nacional que informaban del atropello de una persona en la vía. El centro coordinador activó entonces los recursos de emergencia necesarios.

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Trasladada al Hospital de La Candelaria

El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó hasta el lugar una ambulancia medicalizada.

A su llegada, el personal sanitario valoró y atendió a la afectada, una mujer de 75 años que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir la primera asistencia en el lugar del atropello, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En la intervención participaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y la Policía Nacional.

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