Atropello en Los Majuelos: un niño acaba hospitalizado

Un menor de entre 5 y 7 años ha resultado herido tras un atropello en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.
El accidente se produjo a las 19.03 horas de este martes, 15 de septiembre, en la avenida Los Majuelos, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.
El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el atropello de un menor por un vehículo y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local.
Trasladado al hospital
El enfermero coordinador del SUC, después de hablar con el alertante y valorar la información disponible, asignó al incidente una ambulancia de soporte vital básico.
A su llegada, el personal sanitario atendió al menor, que presentaba problemas de salud de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.
Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.
Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona e instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.