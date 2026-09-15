sucesos

Atropello en Los Majuelos: un niño acaba hospitalizado

Personal del SUC y Policía Local acudieron de inmediato al lugar de los hechos
Atropello en Los Majuelos: un niño acaba hospitalizado
Avenida Los Majuelos. Google Earth
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

Un menor de entre 5 y 7 años ha resultado herido tras un atropello en Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias.

El accidente se produjo a las 19.03 horas de este martes, 15 de septiembre, en la avenida Los Majuelos, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

El 112 recibió una alerta en la que se comunicaba el atropello de un menor por un vehículo y movilizó al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Policía Local.

Noticias relacionadas
  1. Muere una senderista en Canarias a causa del calorMuere una senderista en Canarias a causa del calor
  2. Playa de Las Teresitas. | DAMuere un hombre de 74 años en la playa de Las Teresitas

Trasladado al hospital

El enfermero coordinador del SUC, después de hablar con el alertante y valorar la información disponible, asignó al incidente una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada, el personal sanitario atendió al menor, que presentaba problemas de salud de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia.

Posteriormente fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

Por su parte, agentes de la Policía Local regularon el tráfico en la zona e instruyeron el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del atropello.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas