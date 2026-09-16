Celia Peláez, portavoz de la Policía Nacional, reconstruye la agresión mortal de Las Américas: “Los testigos permitieron situar allí al detenido”

La Policía Nacional ha reconstruido la agresión mortal ocurrida en Playa de Las Américas, en Tenerife, que acabó con la vida de un joven de 22 años. Los investigadores situaron en el lugar al detenido, de 21 años, después de recabar testimonios y analizar el escenario donde presuntamente se produjeron los hechos.
Así lo ha explicado Celia Peláez, portavoz de la Policía Nacional, después de que el cuerpo comunicara este miércoles la detención del joven. El arrestado fue puesto a disposición judicial y el juez decretó su ingreso en prisión.
Los hechos se remontan al 27 de agosto, alrededor de las 14.20 horas, en el paseo marítimo de Playa de Las Américas, en las inmediaciones de la rotonda del Barranco del Rey.
Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la víctima gravemente herida.
“Fue trasladada inicialmente a un centro hospitalario y, posteriormente, ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria”, ha explicado Peláez. El joven terminó falleciendo como consecuencia de las lesiones sufridas.
Restos de sangre y una botella de cristal fracturada
La investigación comenzó desde el momento en que la Policía tuvo conocimiento de la agresión.
Los agentes realizaron una inspección de la zona e iniciaron las pesquisas destinadas a determinar qué había sucedido y quién podía estar relacionado con los hechos.
Según ha detallado la portavoz policial, la reconstrucción permitió determinar el punto donde presuntamente se produjo la agresión.
En sus inmediaciones, los investigadores localizaron una botella de cristal fracturada y abundantes restos de sangre.
La Policía Nacional no ha indicado que esa botella fuera utilizada para causar las lesiones a la víctima, por lo que el hallazgo forma parte de los indicios recogidos durante la inspección policial.
Los testigos, fundamentales para la investigación
Las declaraciones recopiladas durante las pesquisas tuvieron un papel importante para avanzar en el caso.
La Policía tomó manifestación a varios posibles testigos y reunió diferente información sobre lo ocurrido aquella tarde en el paseo marítimo.
Esas actuaciones permitieron, según Peláez, situar en el lugar al joven que posteriormente fue detenido y determinar su presunta participación en los hechos.
La investigación culminó con el arresto de un hombre de 21 años como presunto autor de la agresión física que acabó provocando el fallecimiento del joven de 22.
Una vez practicada la detención y completadas las diligencias correspondientes, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
El juzgado decretó finalmente su ingreso en prisión.
Una agresión ocurrida en pleno paseo marítimo
El suceso se produjo a primera hora de la tarde del 27 de agosto en una de las zonas más transitadas de Playa de Las Américas, concretamente en las proximidades de la rotonda del Barranco del Rey.
La investigación policial ha permitido reconstruir parte de lo ocurrido y vincular presuntamente al detenido con la agresión a través de los indicios recogidos y de las declaraciones recabadas.
La Policía Nacional mantiene al joven de 21 años como presunto autor, mientras el procedimiento continúa ahora en vía judicial.