Qué islas y municipios registrarán las temperaturas más altas de Canarias este jueves: la previsión de la Aemet

San Sebastián de La Gomera registrará una de las temperaturas más altas de Canarias este jueves, con una máxima prevista de 26ºC, según los datos consultados en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Otros cinco municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife alcanzarán los 25ºC.
El jueves 17 de septiembre estará marcado, no obstante, por un descenso generalizado de las temperaturas en Canarias, que será incluso notable en algunas zonas del interior. El alisio también ganará intensidad y podrá dejar rachas ocasionalmente muy fuertes en determinados puntos de las Islas.
La previsión general de Aemet apunta a cielos poco nubosos, aunque predominarán las nubes en el norte de las Islas, donde serán probables algunas lluvias débiles y ocasionales en medianías.
Cinco municipios alcanzarán los 25 ºC
El siguiente escalón se sitúa en los 25ºC, una temperatura que se alcanzará en municipios de tres Islas diferentes.
En Gran Canaria, las máximas previstas llegarán a ese valor en Agüimes y Mogán.
En Lanzarote, los municipios señalados son Arrecife y Haría.
También alcanzará los 25ºC Santa Cruz de Tenerife, según los datos consultados en Aemet para este jueves.
Por tanto, atendiendo a estas previsiones, las temperaturas más elevadas se concentrarán en La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife.
Las temperaturas bajan este jueves en Canarias
Más allá de las máximas concretas, la principal novedad meteorológica será el descenso térmico.
Aemet prevé una bajada generalizada de las temperaturas, que podrá resultar notable en zonas interiores. Este cambio llega después de varios días con valores elevados en distintos puntos del Archipiélago.
La situación también cambiará en el cielo. Predominarán los intervalos poco nubosos, pero las vertientes norte de las Islas tendrán más nubosidad.
En esas zonas son probables lluvias débiles ocasionales en medianías. Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos.
El viento también será protagonista
La Aemet señala como fenómeno significativo la probabilidad de rachas ocasionalmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste de las Islas montañosas.
El alisio soplará con intervalos fuertes durante la jornada. En las cumbres, el viento será de componente norte.