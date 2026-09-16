La Aemet trae buenas noticias para Canarias: se va la calima, aunque siguen temperaturas de hasta 34 ºC

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles un descenso ligero de las temperaturas en Canarias, aunque los termómetros volverán a superar los 34 ºC en medianías del sur y sureste de las islas de mayor relieve.
La calima ligera que afecta al Archipiélago remitirá a lo largo de la tarde, perdiendo presencia especialmente en Lanzarote, Fuerteventura y en el sur de Gran Canaria. Los cielos permanecerán despejados en la mayor parte del territorio, salvo por intervalos de nubes en las franjas costeras del norte.
Temperaturas máximas y viento
Las mínimas nocturnas oscilarán entre los 21 ºC de El Hierro y los 25 ºC de Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, los valores máximos alcanzarán los 30 ºC en la capital gran canaria y llegarán hasta los 33 ºC en Tenerife, con picos superiores en las medianías orientadas al sur y sureste.
El viento soplará flojo de componente norte a noreste, con tendencia a intensificarse al final del día. En las cumbres centrales prevalecerá el viento flojo del noroeste.